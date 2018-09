Conde anuncia a celebración de obradoiros que impulsarán a empregabilidade de 2.000 persoas

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, puxo en valor a necesidade dos talleres de emprego que ofrece a Xunta de Galicia en colaboración cos concellos, "importantes por un dobre motivo", xa que "permiten a recuperación do patrimonio, especialmente nas actuacións no medio rural, e que haxa máis oportunidades para a inserción laboral dos desempregados", na súa visita este luns a San Cibrao das Viñas.



O conselleiro concretou na súa visita ao taller "Terra de mosteiros 2017", que se desenvolve en San Cibrao das Viñas, no que un total de 20 alumnos formaron parte do mesmo e aprenderon a través dun contrato de formación.



Á súa vez, Conde avanzou que esta colaboración da Xunta cos concellos "vai ter continuidade o próximo ano cunha nova convocatoria", na que a novidade serán os talleres duais, "polo que os alumnos tamén poderán ter un contrato laboral de tres meses en empresas vinculadas coa comarca", apuntou

En total, nos anos 2018 e 2019, os talleres duais e os dedicados a menores de 30 anos serán 105 e participarán neles 2.000 alumnos.



Así o comunicou o conselleiro, quen sinalou un aumento do 25 por cento do total do orzamento -25 millóns de euros- para estas dúas iniciativas, "nas que se dá prioridade aos concellos emprendedores - seis de cada dez en Ourense-, que deciden facilitar o acceso ao chan empresarial e diminuír a súa fiscalidade".



"Estamos convencidos de que a colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos é o mellor camiño para facilitar maior formación, maior inserción laboral e maior implantación das industrias en Galicia", concluíu Conde.

A explotación mineira de Erimsa

Conde tamén sinalou que espera "poder identificar vías" nas conversacións con Erimsa que permitan que a explotación mineira da empresa "poida seguir desenvolvéndose" á vez que "se cumpren todas as garantías ambientais que están recollidas na lei".

"Nas conversacións entre a Xunta de Galicia e Erimsa, estamos a trasladar e identificando como se pode, a través da Lei da Implantación Empresarial, facilitar investimentos sempre garantindo o cumprimento das esixencias ambientais", asegurou Conde en declaracións aos medios tras a súa visita a un taller empresarial en San Cibrao das Viñas.

Neste sentido, o titular de Economía, Emprego e Industria destacou que a Xunta de Galicia "está a ofrecer todas as garantías para que calquera proxecto mineiro cumpra con todos os requirimentos desde o punto de vista ambiental e urbanístico", polo que Erimsa, "como calquera outro proxecto mineiro, ten que cumprir con toda a normativa".



Así mesmo, subliñou o traballo da empresa en cuestión, que "está a desenvolver un labor moi importante de cuarzo e, por tanto, facilita a recuperación do contorno mineiro e, ao mesmo tempo, extrae un mineral que ten un valor importante e que permite desenvolver unha actividade económica na comarca de Frades, Mesía e Oroso".