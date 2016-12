Condenada a tres meses de prisión unha nai que retivo á súa filla asturiana en Ourense

O xulgado do Penal número 2 de Ourense condenou a tres meses de prisión a María García Mosquera, a nai que retivo a súa filla cando tiña 6 anos en contra dunha decisión xudicial da Audiencia Provincial de Asturias, que lle deu a custodia ao pai. O xuízo celebrouse os días 8 e 9 de novembro en Ourense.



Na sentenza ditada este venres rebáixase considerablemente a pena de dous anos que solicitaba a Fiscalía. A xuíza considera a acusada autora criminalmente responsable dun delito de desobediencia grave, sen que concorran circunstancias modificativas da responsabilidade criminal. Aos 3 meses de prisión engádese tamén a imposición das costas procesuais, entre as que deben incluirse as da acusación particular.



En concepto de responsabilidade civil, a acusada deberá indemnizar o pai da nena, Carlos Menéndez Fernández, coa cantidade de 2.000 euros por danos morais.



O fiscal, Florentino Delgado, pedía dous anos de prisión, entendendo que existía un delito de subtracción de menores e tamén solicitaba para a nai da pequena a inhabilitación especial para o exercicio do dereito de patria potestade durante 4 anos.



Pola súa banda, a acusación particular elevaba a petición de condena a 4 anos de prisión por un delito de subtracción de menores en concurso con desobediencia e pedía a inhabilitación especial para o exercicio do dereito de patria potestade durante 6 anos. No caso contrario, a defensa pedía a libre absolución.



Feitos



O matrimonio divorciouse o 22 de febreiro de 2010. Dende entón, os proxenitores loitaron xudicialmente pola custodia da menor. O 11 de marzo de 2013, a Audiencia Provincial de Oviedo revogou unha resolución do Xulgado de Primeira Instancia número 7 de Oviedo e atribuíu a custodia da nena ao seu pai, establecendo que a entrega da menor debía facerse efectiva no momento en que se acreditase a existencia dunha praza de escolarización en Oviedo.



Con data de 26 de marzo ditouse unha dilixencia de ordenación por parte da Audiencia Provincial de Oviedo considerando acreditada a matrícula da menor nun centro escolar desta cidade, o que motivou que o 30 de marzo o pai comunicase á súa exmuller a intención de ir a Ourense a recoller a súa filla.



Ante a negativa da nai para entregar á súa filla, o pai presentou unha demanda de execución forzosa en proceso de familia para que a acusada entregase á súa filla en Oviedo, pero a acusada, segundo o fiscal, "de forma maliciosa e intencionada" fixo caso omiso á resolución xudicial, o que motivou o 16 de abril de 2013 que a Policía Xudicial descubrise o paradoiro da acusada e da súa filla.



A Fiscalía sostiña que a nai da pequena, a pesar de ter pleno coñecemento das resolucións xudiciais, decidiu marchar do seu domicilio de Ourense coa súa filla, manténdoa oculta nun lugar non determinado e non levándoa ao centro docente onde estudaba, e impedindo ao seu pai estar coa súa filla ou comunicarse con ela ata o 17 de xuño de 2013, que regresou a Ourense en compañía da menor, facendo entrega desta o seu pai.