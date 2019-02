Condenado a seis años de prisión por abusar de una menor en Ourense

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a seis años de prisión y cinco de libertad vigilada a un hombre por abusar sexualmente hasta en once ocasiones de la hija de su pareja, de trece años de edad, en la vivienda familiar, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.



El tribunal también le ha impuesto el abono de una indemnización de 3.000 euros a la víctima, con la que no podrá comunicarse en los cinco años posteriores a su salida de prisión, periodo en el que tampoco podrá desempeñar ninguna profesión que conlleve contrato directo con menores de edad.



El magistrado ha considerado probado que el hombre realizó diversos tocamientos en los genitales de la hija de su pareja durante el año 2016 y hasta el 11 de abril de 2017, de acuerdo a los testimonios de la víctima, que ha calificado de "detallados, contundentes, precisos y difícilmente controvertibles".



La sentencia no es firme y contra ella puede interponerse un recurso de apelación, que debe presentarse en los próximos diez días ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG