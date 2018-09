Condenado un policía en Ourense por conducir drogado

Conducir bajo los efectos del alcohol y drogas y la negativa a realizar la prueba le reportaron al policía nacional Francisco A.P. una condena de seis meses multa, a razón de cinco euros al días, seis meses de prisión y la privación del permiso de conducir durante tres años, seis meses y dos días.

La jueza del Penal 2 considera probado que el encausado circulaba bajo los efectos del alcohol y drogas cuando una patrulla de la Policía Local le dio el alto a las 05,15 horas de la madrugada del 17 de marzo de este año en un control en la avenida de La Habana.

Según recoge el fallo, el comportamiento insultante, el habla pastosa, la repetición de frases, el movimiento oscilante o los restos de polvo blanco en el orificio nasal derecho lo delatan.

La magistrada concluye que los informes médicos aportados por el inculpado no avalan la existencia de un patología respiratoria que le impidiera soplar en condiciones, tal como alegó durante la instrucción. En el juicio, dejó a una lado los problemas médicos y alegó que se trataba de una venganza de los policías locales por un enfrentamiento anterior por intervenir él a favor de un indigente. Sin embargo, resalta la ponente, "al preguntarle con cuál de los agentes intervinientes había tenido ese supuesto conflicto, el acusado reconoció abiertamente que con ninguno de ellos".

Para la jueza, "no se ha acreditado ninguna circunstancia objetiva que la decisión del acusado de no completar la prueba de alcoholemia y no hacer la de drogas estuviese justificada", descartando algún móvil de resentimiento o venganza por parte de los agentes.

Estos últimos explicaron en el juicio que el acusado pretendió hacer valer su condición de policía para eludir la realización de las pruebas.

A la hora de fijar la pena, se le aplica la agravante de reincidencia y la atenuante de embriaguez que interesó el fiscal.