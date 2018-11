Tiroteo CHUO: cinco años de cárcel al padre y a sus dos hijos por disparar a otra familia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense condenó a cinco años de cárcel a un padre y sus dos hijos por tirotear a los miembros de otra familia con la que estaban enfrentados en las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) el 15 de mayo de 2016.

El tribunal, que tuvo en cuenta el atenuante de reparación del daño, se impuso a cada uno de los tres acusados cuatro años de prisión por cometer dos deitos de lesións agravadas por uso de armas; seis meses por un delito de tenencia ilícita de armas; y medio año por un delito de desorden públicos. También fueron juzgados como autores de un delito continuado de daños, por lo que deberán abonar una multa de 540 euros.

Los magistrados absuelven a los tres sospechoso del delito de la tentativa de homicidio del que los acusaba la Fiscalía porque sostiene que "a pesar da idoneidade dos medios empregados, é dicir, dúas escopetas e un rifle, o fatal resultado non chegou a producirse porque os acusados decidiron poñer fin a súa acción".

La Audiencia destaca en la sentencia que no había presencia policial en la zona y que las víctimas carecían de armas, por lo que se limitaron a protegerlos. " “Cabe concluír que os acusados voluntariamente decidiron non culminar a agresión cun remate mortal, un aspecto co que coinciden todas as testemuñas cando afirman que de súpeto cesaron os disparos e marcharon”, señalaron los jueces.

El fallo de la Audiencia absuelve a los tres acusados (un hombre y sus dos hijos) al no quedar acreditado que portasen armas de fuego reales y efectuasen tiros. El tribunal basa la sentencia en las declaraciones de los testigos y en el de un agente fuera de servicio que presenció los hechos desde la ventana de su vivienda. Los tres sospechosos fueron absueltos de dos delitos de tentativa de homicidio, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, atentado y amenazas que les imputaba la Fiscalía.