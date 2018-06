La Confederación Hidrográfica Miño-Sil asegura que el vertido del Barbaña "está eliminado"

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Marín, ha asegurado este viernes en la rueda de prensa de presentación del texto final del Plan de Sequía que el vertido que se ha registrado esta semana en el río Barbaña "está eliminado".

Marín ha declarado que las labores actuales se centran en la limpieza de los márgenes del propio río una vez finalizada la sustracción de los aceites industriales, para la que ha sido necesario "declarar un protocolo de emergencia por 100.000 euros para poner barreras anticontaminantes, bombas y camiones succionadores", ha apuntado.

"Durante dos o tres semanas, un operario, por medios manuales, estará quitando el chapapote que ha quedado incrustado en las piedras y en las plantas", ha añadido Marín.

Asimismo, el presidente de la CHMS ha comunicado que el organismo "está investigando si el vertido que se ha producido sobre el río Barbaña viene de la red municipal".

"Si es así, para nosotros, independientemente de quién haya hecho el vertido a la red municipal, el responsable es el ayuntamiento de San Cibrao, que es el titular de la red y el titular de la autorización del vertido. El propio ayuntamiento investigará para que puedan deducir o demostrar qué empresa ha sido", ha subrayado.

Marín ha reconocido que la cuestión que preocupa a la CHMS sobre los vertidos en el río Barbaña "es que sean tan recurrentes tratándose de un río urbano".

Informe postsequía

Por otra parte, Francisco Marín ha apuntado que el año 2017 "ha sido tremendo en cuanto a sequía". A pesar de ello, en este momento, "el agua embalsada que compete a la CHMS está 17 puntos por encima con respecto al año anterior, con un 85 por ciento de llenado, muy buena en esta época del año", ha recalcado.



"Hemos cumplido más que de sobra el convenio de Albufeira en los caudales anuales del año pasado y los embalses están seis puntos por encima de la media; además, la lluvia acumulada en este año hidrológico es un 1 por ciento superior a la media. Las lluvias se concentran, parece que nos hemos olvidado de que llueva normal", ha destacado Marín.



Con todo, Francisco Marín ha reconocido que el estado de la masa de agua ha bajado por efecto de la sequía del año anterior, ya que los factores que provocan esta situación se potencian cuando el río lleva menos cantidad de agua.



El presidente de la CHMS también ha dado a conocer los nuevos Planes de Sequía, "que mejorarán los actuales, con los que llevamos once años", ha declarado.



"En ellos, separaremos los términos sequía y escasez. La sequía se da cuando llueve menos de lo normal. La escasez no permite satisfacer las demandas de los usuarios por falta de precipitaciones. Así, el año pasado hubiéramos tenido escasez en la cuenca del Limia y del Cabe, las dos más deficitarias, fundamentalmente por los regadíos, que son los que más agua consumen", ha comunicado Marín.



En este sentido, el presidente de la CHMS ha anunciado que este plan entraría en vigor "a través de una orden ministerial que aprobaría todos los planes especiales de sequía de todas las cuencas intercomunitarias". Ha apuntado que, previamente, "tiene que pasar por el Consejo Nacional del Agua" para su puesta en marcha definitiva, a la que no ha puesto fecha exacta.



"Ayudaría a mejorar la evaluación y la predicción. Aunque no lleva medidas concretas de resolución de problemas asociados, sí lleva protocolos de actuación para anticipar y gestionar la sequía o la escasez, por lo que es muy importante a nivel de gestión", ha comunicado Marín.



"Este plan permite, además, preparar un decreto frente a la sequía para un determinado territorio, no para toda la demarcación, algo que no se puede hacer con la normativa anterior De todos modos, espero y creo que en Ourense nunca haya escasez de agua ni para abastecimiento ni para los usuarios", ha declarado el presidente de la CHMS.

Balance de actuaciones

Francisco Marín ha señalado que lo más significativo en 2017 "ha sido la apuesta que la CHMS ha hecho por ir a todas las convocatorias de fondos europeos". "Hemos resultado beneficiarios de tres proyectos del plan operativo de cooperación transfronterizo de España y Portugal", ha señalado.



Y ha asegurado que la situación económica del organismo es "casi mejor que buena". "En enero de 2012, teníamos 60 millones de deuda; a finales del 2017, teníamos 5,4 millones de deuda: la hemos reducido un 91 por ciento", ha apuntado.



"Parte de esa deuda se generó para hacer obras que luego tendrían retornos económicos por la financiación de los fondos europeos, de los que se nos deben 15,5 millones de euros, por lo que tendremos liquidez no solo para acometer actuaciones, sino también para construir un edificio-sede del organismo", ha añadido Marín.



Además, ha comunicado que la CHMS dedicará este impulso económico, además, "a mejorar el conocimiento de la demarcación y las infraestructuras propias, como las dos presas de titularidad estatal: una en León y otra el Lugo". "En una de ellas, ya tenemos adjudicado el plan de emergencia, y en la otra, lo vamos a licitar", ha informado.



"Hemos mejorado la línea de alta tensión y la de baja tensión que llegan y salen de estas presas. Hemos invertido más de 5 millones en limpieza de ríos. Este verano, cuando estemos a pleno rendimiento, tendremos cinco brigadas en Ourense, cinco en Lugo y cuatro en León para trabajar permanentemente en la limpieza de ríos", ha añadido el presidente de la CHMS.



"Además, invertiremos más de 200.000 euros en el laboratorio de Ourense, que toma 2.028 muestras anuales y analiza 64.948 parámetros; es decir, estamos constantemente tomando muestras de agua para saber su calidad y avisar a los ciudadanos que puedan verse afectados", ha declarado Marín.



Finalmente, el presidente del organismo de aguas ha comunicado que la CHMS también invertirá fondos en el diseño de "un plan para eliminar barreras en los ríos, como los azudes", y en la detección de factores por los que algunas de las masas de agua de la Confederación están en mal estado.

Tramitación de expedientes

En su intervención, Marín ha informado de que en la comisaría de aguas se han tramitado en 2017 un total de 4.010 expedientes resueltos, 500 más que en el año 2016.



De estos, según ha comunicado el presidente de la CHMS, 656 han sido sancionadores: 290 han sido emitidos por el organismo a causa de vertidos. 2.200 han sido expedientes de autorizaciones de obras.



"Hemos tramitado 226 nuevas autorizaciones de vertido. Queremos que aumentes los expedientes de aprovechamientos hidráulicos: hay muchos pozos de uso privativo que no están legalizados", ha concluido Francisco Marín.