La confesión y la carta, pruebas para acusar a Aniceto de dos asesinatos

En el auto judicial sobre la muerte de Isabel Fuentes en el Complejo Hospitalario de Ourense también se detallan las pruebas e indicios que pesan en su contra.

En ese sentido, la jueza se refiere a las declaraciones autoinculpatorias en sede judicial ("Si dicen que a metei, será") y la carta manuscrita que apareció en el suelo de la habitación del CHUO cuando, tras asesinar a su mujer, intentó quitarse la vida.

(El texto que recoge el escrito judicial de la carta de Aniceto) "Isabel cariño te dieron un golpe muy grande y si tu no fueras me daba a mi también y tú estás muy grave cariño y no te puedo ver así, así espero que nos incineren a los dos juntos para siempre y la culpa de todo esto la tuvo el perreras por decir todo al revés, que a mí me lo dijo un guardia civil que declararon a todo al revés y otro más así que hago esto por no armas más líos".