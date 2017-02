O Consello Municipal de Deportes dálle servizo a 13.147 usuarios en Ourense

Máis de 13.000 veciños da cidade utilizaron os servizos e equipamentos deportivos municipais ao longo do ano 2016. Son en total, 7.247 deportistas de 57 clubs e 5.900 persoas abonadas ao Pavillón. Estas cifras reflicten unha penetración social dos servizos municipais dun 12,40%, que resulta superior ao promedio de España (10,20%).

As horas de uso ascenderon a 32.940 anuais, das que o 36,98% se realizaron no Pavillón dos Remedios. O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, explicou estes datos na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno Local, na que se deu conta do informe sobre os servizos prestados nos equipamentos deportivos municipais ao longo de 2016.

As enquisas realizadas aos usuarios poñen de manifesto unha alta valoración dos servizos prestados (o 75% das persoas responderon que foron do seu agrado) e tamén de fidelización, xa que o 75% dos usuarios superan os dous anos de estadía.

O Consello Municipal dá servizo aos abonados durante 503 horas semanais, incluíndo aperturas dos vasos, spa, cursiños de natación para nenos e adutos, sala de musculación e actividades dirixidas.

A instalación máis usada neste recinto é a piscina de 50 metros, con 3.998,50 horas por ano, incluídas as competicións, seguida do Anexo, recentemente reformado, con 2.836. 475 nenos e adultos realizaron cursos de actividades acuáticas de iniciación ou perfeccionamento.

O Consello Municipal tamén concedeu axudas a 66 deportistas individuais, a 78 clubs deportivos de distintas disciplinas e destinou 100.000 euros a apoio a eventos e manifestacións deportivas. O reto actual _subliñou o alcalde_ é mellorar as instalacións existentes a e fomentar a ampliación do tecido asociativo para chegar a máis veciños