Es el contacto ourensano en Rabat. David Alvarado puede abrir una puerta en Casablanca, cerrar la ventana para que no se escape un negocio en Argelia o hacer que el mundo se asome con brújula a la imbricada realidad sociopolítica del norte de África. En 2003 aterrizó en Rabat con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para terminar la tesis doctoral sobre el movimiento bereber en Marruecos y trece años después ya ha tocado todos los palos del estudio y de la comunicación: politólogo, corresponsal de prensa, editor, escritor, profesor universitario, consultor estratégico, empresario.



Nacido en el ourensano barrio de A Ponte en 1978, mientras los demás rapaces soñaban con reventar las costuras de un balón, él pretendía comprender las que sostienen el planeta. "Quería cambiar o mundo, apaixoábame a política e por iso fixen Ciencias Políticas. É unha carreira moi completa, con moita Historia, Economía, Filosofía, Dereito... Perfecta para unha formación para a vida". Con la sana intención de entender la sociedad para poder mejorarla, llegó a la Universidad de Santiago y mientras sus compañeros profundizaban en estudios sobre el nacionalismo muy abordados como el gallego o el irlandés, Alvarado se adentró en el mundo árabe gracias a Ramon Máiz, por aquel entonces decano de la Facultad y director de su tesis. Pasó por Granada para terminar la Maestría, "e se non é pola bolsa agora non tería a miña vida en Rabat".



La beca se terminó a los dos años pero Alvarado consiguió trabajo como corresponsal en el norte de África para varios medios españoles e internacionales que le permitieron seguir con los estudios de campo. Colaboró con el periódico 'Avui', Radio Euskadi, la Agencia Colpisa, las revistas El Siglo o Tiempo y CNN+ hasta que la cadena cerró. Hoy tiene con Hasnâa, su mujer a la que conoció en la escalera de un local en el que se celebraba una fiesta en Casablanca, la empresa Consulting & Media Atalaya. Empresa y pareja continúan subiendo. La empresa se dedica a la consultoría para empresarios que intentan establecerse en el norte africano , ofrece servicios de comunicación y organización de eventos, produce contenidos audiovisuales para informativos de cadenas internacionales e informa desde la web RedMarruecos. Con el proyecto de abrir dos pequeños estudios de televisión en el centro de Rabat en marcha, la empresa cuenta con cuatro trabajadores fijos y varios eventuales, según la carga de trabajo.



La pareja tiene dos hijas. La mayor, Xisela Malak, ha cumplido seis años y su nombre quiere decir "o anxo que busca a sabiduría". A la pequeña, de dos años, le pusieron Uxía Zeyna, "porque nobreza e beleza son dous valores que se reforzan". Los abuelos ourensanos, propietarios de una mercería en A Ponte, las visitan menos de lo que desearían.



El jaleo continuo le ha impedido a David Alvarado leer su tesis aunque cuenta con un material desbordante, pero a cambio publicó en 2010 'La yihad a nuestras puertas. La amenaza de Al Qaeda en el Magreb Islámico', un ensayo esclarecedor sobre las pulsiones terroristas en la otra orilla del Estrecho. También imparte clases como afición en la Universidad Internacional de Rabat. A pesar de la amenaza latente por el terrorismo, Alvarado considera Rabat como una ciudad abierta y tranquila, además de señalar a Marruecos como lugar de oportunidades: "Hai xente moi receptiva cando chegas cunha boa idea. Queda moito por facer no país e o movimento que te atopas alí é moi superior ao que se ve en Galicia". Ha pasado en Ourense un mes este verano tras dos años de ausencia. Hoy su abuelo leerá con orgullo su trayectoria en el bar.

“Gustaríame volver pero é difícil atopar oco no país"

Que lle suxire a palabra Ourense?

Son as miñas orixes e o meu fogar.

Cal é o seu cornecho preferido?

A zona da estación no barrio da Ponte. É onde están os recordos da miña infancia.

Que é o que máis bota de menos?

Boto de menos todo e ao mesmo tempo non botas nada. Sempre tes momentos de morriña.

Cal é o ‘garito' ao que sempre volve?

Son fiel do Galo Douro de Santiago, foi alí onde me curtín nas tertulias. A etapa universitaria en Santiago tamén é unha parte moi importante da miña vida.

Cantas veces pensa ao día na súa terra ?

Igual en meses nin unha soa polo traballo e hai tempadas nas que pensas a todas horas.

Regresará?

Gustaríame volver, creo que é o obxectivo dos que estamos fóra pero depende de como e para que. É difícil atopar un oco no país.

Que cre que aporta Ourense ao mundo?

Históricamente moitas cousas. Era a Atenas de Galicia, aínda que a realidade de hoxe dista moito de ser faro de Galicia ou do mundo como foi.

Aínda que é mozo, onde lle gustaría ser enterrado?

Gustaríame que me incineraran e que as miñas cinzas as tiren no Miño dende a beira pontina.

Cantas pontes ten Ourense?

Contan a do encoro e as pasarelas? Oito ou nove.