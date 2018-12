Contas ve “lentitud y defectos" en la contratación del Concello

"Tirón de orejas" del Consello de Contas al Concello de Ourense en su auditoría sobre la gestión de la administración liderada por Jesús Vázquez. En un informe finalizado hace unas semanas y del que se dará cuenta en el pleno de diciembre, fijado para este lunes, el organismo autonómico escruta la gestión municipal durante el ejercicio de 2016 en áreas como la económica, de personal o de contratación, esta última señalada en numerosas ocasiones durante el actual mandato, al acumularse varias concesiones en precario o problemas en diferentes concursos que terminan declarándose desiertos.

Por todo ello, tras analizar la documentación aportada por el Concello de Ourense, el Consello de Contas concluye que, entre otras cuestiones, "existen defectos en la organización o lentitud en la finalización de procedimientos", circunstancias que derivan en la caducidad de contratos o la pérdida de financiación por no cumplir plazos.

Profundizando en el análisis, Contas expone que la dimensión de la unidad del área de Contratación (asesor jurídico y dos auxiliares) "no parece adecuada en relación al tamaño, actividades y complejidad", sorprendiéndose de que el volumen de actuaciones "fuera muy escaso, con solo 30 contratos". Además, los 345 días de tiempo medio de tramitación son para el Consello de Contas muestra de "lentitud". La elaboración de los pliegos, empleando mayoritariamente el precio como criterio de valoración, "no se justifica de ninguna manera", añade el organismo autonómico, que reprocha también que "no quedase acreditada la existencia de mecanismos de comprobación del grado de cumplimiento de las prestaciones".

Reparos

Por otro lado, también se pone el foco en las actuaciones por importe de más de siete millones que fueron objeto de informe de reparo suspensivo por tratarse de gastos "en los que se prescindió del procedimiento legalmente establecido para su contratación", con el ejemplo del transporte público, cuya vigencia contractual terminó en 2015.

Expedientes "en los que hubo contradicción entre informes técnicos y de Intervención" sobre la viabilidad de las bajas o "que cada departamento actúe de forma aislada sin que parezca existir coordinación" en lo que respecta a contratos menores, así como la falta de publicidad de los mismos, están incluidos por el Consello de Contas en su fiscalización.

Más previsión y personal, recomendaciones del ente

En el apartado de recomendaciones, el Consello de Contas aboga por que el Concello de Ourense establezca un "adecuado dimensionamiento" del área de Contratación "que facilite su correcto funcionamiento", instando a la administración local "a prever con la suficiente antelación los contratos a celebrar durante el ejercicio y prestando especial atención a los servicios que finalizan su plazo de vigencia".

Sin embargo, entre los que señalaba en 2016, como el transporte público, mantenimiento semafórico o grúa y ORA, siguen sin renovarse.

"Establecer condiciones realistas y acordes con el mercado, evitar acudir a la figura del contrato menor en bienes o servicios que se requieren periódicamente", otros consejos de Contas.

Abuso de las modificaciones y reconocimientos extrajudiciales

El informe de fiscalización elaborado por el Consello de Contas aborda también la situación económica y financiera del Concello de Ourense, penalizada por las sucesivas prórrogas presupuestarias desde 2014, "circunstancia que lleva a la necesidad de realizar un elevado número de modificaciones" que, en el caso del año 2016, representaron casi la mitad de los créditos iniciales.

Asimismo, el ente autonómico detecta también un uso abusivo de la figura, "que debe ser excepcional", del reconocimiento extrajudicial de créditos, algunos de ellos por gastos "sin consignación presupuestaria adecuada y suficiente", lo que según contas "podría derivar en causas de nulidad".

El incremento en el plazo medio de pago a los proveedores, "en el que son determinantes los problemas de gestión administrativa manifestados a través de los reparos de Intervención o la ausencia de procedimientos estandarizados de control del cumplimiento de las obligaciones contractuales", también es señalado por Contas.

La principal recomendación del organismo autonómico pasa por "la aprobación anual del presupuesto" con unas adecuadas previsiones de gastos e ingresos". Asimismo, entre los consejos aportados en las conclusiones, el Consello de Contas aboga por "elaborar un plan de disposición de fondos de la tesorería" o "cuantificar los riesgos por procedimientos judiciales en curso".