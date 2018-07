La continuación del plan de obras, cerca de desbloquearse

Las demandas de las federaciones vecinales en relación a las necesidades de mejora en los barrios parecen haber encontrado respuesta en el Concello de Ourense. El grupo del PSOE dio ayer un paso al frente para anunciar su apoyo a una segunda fase del plan de inversiones, a cambio eso sí de que el gobierno municipal acepte seis condiciones "porque non queremos darlle un cheque en branco", según dijo el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que compareció acompañado del secretario de la agrupación local, José Ramón Fernández Morgade.

Este posicionamiento fue bien recibido en las filas del gobierno local, que ve "asumibles" los requisitos del PSOE, lo que hace pensar que ambas partes se pondrán de acuerdo para conseguir la dotación presupuestaria y activar los proyectos.

"O PSOE sempre cumpre os seus compromisos e pese a que o balance da primeira fase do plan de investimentos foi desastroso, os veciños non teñen a culpa de que no goberno sexan incapaces e incompetentes", indicó Barquero, que puso sobre la mesa las demandas para que las obras sean una realidad "como un proxecto de cidade e non unha iniciativa do PP", al que acusó de "apropiarse do primeiro plan nun exercicio de autobombo e propaganda".

Comisión

Los socialistas quieren que la segunda fase del plan se canalice a través de una comisión de seguimiento y control en la que estén representados los cuatro partidos políticos de la Corporación municipal y tres representantes vecinales (Limiar, Miño y no adscritos) y se reúna mensualmente. Los colectivos sumarían el 50% de los votos "para que sexan unha voz determinante e dicten as necesidades". Además, el PSOE pretende que este órgano consensúe las actuaciones concretas para elevarlas con su correspondiente presupuesto a pleno, donde deberá debatirse periódicamente el grado de ejecución.

"En máis dun ano o PP non fixo o seu traballo, pero non pode ser que por esa deixadez os perxudicados sexan os veciños", resumió Barquero, que subrayó que "agora activamos nós o proceso", confiando en que "logo non digan que só poñemos paus nas rodas".

Mientras, el secretario local del PSOE destacó la "responsabilidade" de la formación tras "constatar en varias reunións cos veciños que hai moita preocupación polo estado lamentable da cidade".

José Ramón Fernández Morgade añadió que "temos vocación de goberno e de cidade, que merece máis do que lle dá o PP".

Araújo: “Non é mérito do PSOE, senón do movemento veciñal"

El concejal de Infraestructuras, José Araújo, no tardó en recoger el guante lanzado por el PSOE duranta la mañana de ayer, que también ha sido remitido directamente por el Registro del Concello.

El portavoz del gobierno local agradeció "a mensaxe tranquilizadora" y destacó que "asumiremos calquera condición dos grupos, recordando a máxima de que nun goberno en minoría, a maioría é a oposición, polo que claro que asumimos calquera cousa que sexa boa para facer calquera obra".

Sin embargo, criticó a Barquero por erigirse como el impulsor del plan. "Quería matizar as súas imprecisións, non é mérito do PSOE, senón do movemento veciñal, polo que é xusto recoñecer o seu esforzo, nin PP nin PSOE tense que poñer medallas", concluyó.

Facenda sigue a la espera de conocer el remanente para las modificaciones

Más allá de las condiciones políticas propuestas por el PSOE, el desbloqueo del plan de inversiones necesita medios económicos, algo que solo puede llegar mediante la figura de la modificación de crédito utilizando el remanente de tesorería generado el pasado ejercicio.

Sin embargo, la Concejalía de Facenda sigue a la espera de poder conocer la cantidad con la que contará el Concello, ya que pese a que se ha firmado el decreto de la liquidación del presupuesto de 2017, Intervención debe emitir todavía el informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto, el grado de ejecución y el remanente.

Parte de ese dinero sin gastar estaba reservado al plan de obras inicial, con actuaciones que se quedaron en el tintero, sin poder salir a concurso pese a tener el proyecto redactado, al cerrarse el ejercicio. Los cálculos del gobierno municipal elevaban a ocho millones la cantidad necesaria para ejecutar las obras pendientes, a las que se sumarán otras nuevas planteadas por las asociaciones vecinales.

En este sentido, el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, espera que el gobierno presente ya las cifras del remanente, reconociendo que "as propostas serán dos veciños" y que, salvo circunstancias extrañas, aquellas actuaciones ya comprometidas en la primera fase recibirán el apoyo en pleno de los concejales socialistas.