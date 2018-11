Contra el maltrato, la educación

Es normal que cada vez haya gente más joven víctima de violencia de género, la educación en igualdad ha desaparecido de las aulas", señala Malena de Jesús, directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM) de Ourense. Después de conocer las cifras de menores de 25 años usuarias del CIM en lo que va de año -más de treinta, el doble que en 2017-, cabe preguntarse qué está pasando en las nuevas generaciones.

Convocados para hablar sobre el tema, los alumnos de 1ªC de Bachillerato del IES Eduardo Blanco Amor ponen sus cartas encima de la mesa. "Siguen existiendo bromas, como lo de llamarte zorra, porque no se dan cuenta de lo que conlleva", explica Iria González, alumna. "A mí algún amigo me dice, según él en broma, 'vete a barrer', y me molesta", le contesta Noa Puente-Dodd. "Es que se lo toman como algo normal", apunta su compañera Isabel Rodríguez. Este tipo de conductas permiten que la desigualdad entre hombres y mujeres siga perpetuándose, tal y como explica De Jesús. "En los pequeños gestos de la vida diaria seguimos reproduciéndola, solo hace falta ver quién pone la mesa o quién hace las tareas de casa", señala. "No nos están educando en la igualdad", remarca González.

¿Y cuál es el panorama fuera del hogar? "Las letras del reggaetón", "o del trap", "mira las bailarinas de los videoclips" son las respuestas de los estudiantes. "Yo juego al baloncesto y cuando entrenamos y hace calor los chicos pueden quitarse la camiseta, pero nosotras no podemos entrenar en top porque distraemos", dice Andrea Rapela. "Supuestamente el problema somos nosotras, ¿no serán ellos que tienen algo mal en la cabeza?", se pregunta González.

Tipos de violencia

La violencia de género se manifiesta de diversas formas y, desde la inclusión de las redes sociales en la vida diaria, sus tentáculos se han multiplicado. Yolanda Rodríguez, profesora de la facultad de Educación del Campus, realiza una investigación sobre la violencia digital en las relaciones de los adolescentes. "Todavía estamos trabajando, pero los datos que reflejan los primeros análisis son preocupantes", adelanta. "La violencia online se lleva a cabo a través del control de estados, publicaciones y mensajes de las redes sociales", explica. El hecho de que sea una forma nueva, complica que se identifique como maltrato. "Muchos creen que eso no es control, como los celos, que siguen viendo como una manifestación del amor", comenta. El amor romántico, posesivo, dependiente, sigue en la sociedad, según explica Rodríguez.

Pero no es solo violencia digital entre los jóvenes. "Una amiga mía pasó por una situación de maltrato con el que era su novio, la controlaba todo el rato y no la dejaba salir con nosotras", cuenta Lucía Pereira, otra estudiante del Blanco Amor. "Decía que se daba cuenta pero que que lo quería mucho, y yo le intentaba hacer ver lo que pasaba", añade. Su compañero, Anxo Viso, cree que él, en su situación, también pediría consejo a personas mayores.