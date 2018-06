De cooperar y cooperativismo

Lunes, 11 - Los mitos y las individualidades

Hay denominaciones que parecen incompatibles con la provincia. Hablar de cooperativismo es contraponer la atávica pervivencia del individualismo, endémico en Ourense. Coren, la Cooperativa Vitivinícola de O Ribeiro y alguna más, son la excepción en una provincia con la menor tasa gallega en este tipo de sociedades mercantiles. Medio siglo después, ahí sigue la de O Ribeiro, apostando, innovando, creciendo. "Estamos atravesando un buen momento", dijo el presidente de la cooperativa, Andrés Rodríguez. Coren, el trasatlántico del sistema, tuvo mucho que ver en los orígenes de la bodega, ya que Eulogio Gómez Franqueira, fundador de Coren, fue uno de los impulsores hace medio siglo. De nuevo la historia de las grandes apuestas tienen apellido, pero hay lago de mito a derribar. El actual presidente de Coren e hijo del fundador, Manuel Gómez Franqueira, fue entrevistado en este periódico en agosto del 2015 y preguntado por si la cooperativa es una excepción en una provincia individualista desmontó mitos y respondió: " Coren rompió esas cosas, pero el gallego no es tan individualista, y menos las nuevas generaciones. Coren funcionó porque fue capaz de dar resultados, no nos engañemos, porque el mito Coren o el mito Franqueira no existen, hay que demostrar que haces un proyecto viable y rentable. Cuando eso se consigue, hay unidad al proyecto. ¿Por qué la gente emigraba? Porque aquí no había nada. ¿Por qué había autopistas en Cataluña y aquí tardaron? Porque teníamos personas en puestos decisivos para hacer esos cambios y las autopistas llegaron al final. Eso te da que estás aislado y tu capacidad de reaccionar o entender las cosas es menor porque no sales. ¿Que un señor de A Gudiña es individualista? ¿Y qué hemos hecho para que no lo sea? Si le presentas un proyecto rentable seguro que cree en él". Puede leerse de nuevo, pero se le entiende todo.

Martes, 12 - Del puente y algún puente más

Hasta 16 entradas diferentes tiene el diccionario para la palabra puente. Giros, expresiones y frases hechas que contengan el sustantivo hay también unas cuantas. Cada uno de nosotros, una al menos. En unas fechas le cae al Puente Nuevo su primer siglo de vida. La Región lo cruza cada día para permeabilizar aquella sociedad aldeana de 1918 para situarla en un entorno pretendidamente mucho más cosmopolita. Una decena de creadores han interpretado en las láminas que entrega el periódico qué es el puente y qué les evoca. La perspectiva urbana es singular gracias estas infraestructuras, aunque no es fácil encontrar un rincón "limpio" o "despejado" para valorar esas apuestas de ingeniería. Pocas, muy pocas urbes tienen una arteria gigantesca como el Miño y la oportunidad de vadear ambas márgenes con propuestas singulares. Se han hecho cosas, no todas buenas. Del siglo del Puente Nuevo quedan cientos de esencias positivas, lo mismo que del secular Puente Viejo. Queda, también una carretera infestada de tráfico que pasa bajo uno de sus arcos de ambos. Con el paso del tiempo ha sido una solución práctica, no sé si respetable, pero no respetuosa.

Miércoles, 13 - Uno de los marcos teóricos y retóricos

Reigosa, el nuevo rector del campus, está de roadshow y ha recalado en la Diputación y el Concello. Visita de cortesía, propósito de colaboración, escenas de sofá revisitando el clásico del Tenorio, apretones de manos entre sonrisas y esperar que todo vaya según lo previsto. Pachi Reigosa trae en el zurrón de los proyectos potenciar el Campus da Auga, que debiera dar unos réditos a la altura de la cantidad de líquido elemento que atesoramos. La especialización y la investigación se abrazan para el caso y la alianza promete dar fecundos éxitos a la universidad ourensana. Uno de los brazos del Campus da Auga será el termalismo, nuestro eterno mantra, nuestro perpetuo desideratum. Ojalá que el futuro que nos espera en ese ámbito sea capaz de romper el marco teórico y retórico que siempre nos acompaña cuando hablamos de potencial termal. De lo contrario, todo serán paños calientes con agua caliente, termal o no.

Jueves, 14 - Agolpadas en vez de repartidas en días

Decía a sus jugadores un entrenador de fútbol que sumaba derrota tras derrota y que un día ganaron por goleada: repartidos estos goles, ganando uno a cero, nos daría para salvarnos. Con la semana pasó lo mismo. Bien repartidos los titulares hubo noticias para encabezar la portada para un mes. Maxim Huerta estuvo poco tiempo en el poder pero el suficiente para echarle la culpa a los demás de que se tenga que ir. Urdangarín, aquel duque de Palma ("emPalamdo", como firmó en un correo) se va una temporada a tomar bromuro a la sombra. Lopetegui se vio en una espiral de torpezas de la que él fue corresponsable porque la ambición le llevó a un banquillo que le devorará tarde o temprano, como al resto. Fue un día vertiginoso en lo informativo. También por saber que dos ourensanas compiten en un concurso de genios de Estados Unidos y que Edgar tendrá audífono tras una recaudación de tapones récord.

Viernes, 15 - Las exigencias son las que madrugan

Los empresarios de Valdeorras urgen al Gobierno de Sánchez la mejora de la N-120. Hacen bien, porque la infraestructura dista mucho de ser la deseada. Pero no desde que está Sánchez, sino casi desde Sancho IV.

Sábado, 16 - Sobre todo se valora la dignidad

Que un presidente que lo fue todo hace quince días y pierda el poder se vaya sin hacer ruido, dimitiendo de todo y volviendo a sus labores me parece un ejercicio de normalidad democrática, pero también de gran dignidad .