Coral de Ruada inicia los festejos en honor a San Vítores en Esgos

Después de la romería del pasado domingo en Esgos, protagonizada por el concierto del grupo folk Luar na Lubre, este miércoles fue el turno de Coral de Ruada. La actuación, en la Praza da Souteira, reunió a numerosos vecinos y visitantes y sirvió como inicio de los festejos de San Vítores de la localidad.

En la jornada de este jueves, la celebración continúa con la "Festa do Emigrante", una comida popular que tradicionalmente servía como punto de encuentro entre los retornados, los que todavía estaban en la emigración y los vecinos que se quedaron. Una cita muy querida en Esgos, y que cada año reúne a centenares de personas. El menú incluye pulpo y arroz con leche de postre, como es habitual. La charanga "Terras de Trives" se encargará de amenizar la "paparota" y hará bailar a los presentes entre plato y plato. Mañana, los niños serán los protagonistas. A partir de las 11,00 horas podrán participar en el mural artístico conjunto, así como en un partido de fútbol infantil por la tarde. A partir de las 00,00 horas, Esgos vibrará con el festival de rock "Home do Unto", en el que actuarán The Tetas' Van y Mitt del Blue.