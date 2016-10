La Corporación, en las antípodas de un acuerdo

La negociación política del PXOM se antoja complicada, a raíz de los posicionamientos de los cuatro grupos con representación en el Concello de Ourense, que ayer evidenciaron una vez más el alejamiento de sus posicionamientos. Lo hicieron a la conclusión de la junta de portavoces, en la que se confirmó que se presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la anulación de la ordenación urbanística provisional.

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, insistió en que su gobierno ha mantenido la filosofía del documento aprobado en 2013 por PSOE y BNG, introduciendo únicamente demandas formuladas por asociaciones, particulares o colectivos vecinales que habían presentado alegaciones al plan. "Hai que ser positivos, o documento ten que saír adiante porque é moi importante para a cidade", indicó el regidor.

El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, volvió a remarcar que su formación, " a día de hoy, está totalmente en contra", entendiendo que el PXOM en tramitación facilita "pelotazos", acusando al alcalde de la ciudad de "pedir negociación y no ceder en nada, creyendo que tiene mayoría absoluta".

Por su parte, el socialista José Ángel Vázquez Barquero incidió en la importancia de renegociar el convenio del Transporte Metropolitano o la recuperación del proyecto de estación intermodal de Norman Foster que ganó el concurso público de 2011.

"Sempre dixemos que a aprobación do plan estaba condicionada a un proxecto tal e como foi aprobado en 2011. O alcalde non entende un plan de urbanismo, vese no tema da mobilidade, ten que estar incluida", destacó.

Martiño Xosé Vázquez, de Ourense en Común, ve un nuevo PXOM como "a única solución", reclamando "deixar traballar ós técnicos, despolitizando el documento.

Responsabilidades políticas

Tanto Pérez Jácome como Vázquez Mato pidieron responsabilidades políticas por la situación urbanística. El portavoz de DO culpó al exalcalde de Manuel Cabezas, al anterior gobierno municipal y al actual, diciendo que el documento "es un Frankenstein que quieren montar entre ellos", mientras el líder de OUeC comentó que "falta depurar responsabilidades no PP local e no galego".

Jesús Vázquez consideró estas manifestaciones "unha falsa de respeto", destacando que los populares están trabajando " aprol da cidade". Comentó también que considera "de mal gusto que tras unha reunión cordial, se intente manchar o traballo".