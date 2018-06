Cospedal apela en Ourense por un PP más fuerte, sin "heridas ni fracturas"

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha defendido ha lanzado un mensaje a los afiliados a fin de que el partido salga de este proceso "más fuerte que nunca" y sin "heridas ni fracturas". "Cuanto menos haya que coser, mejor", ha dicho.

Durante un acto con afiliados en Ourense, en el que también ha participado el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que se presenta como una militante más a un proceso en el que lo importante es presentar un proyecto de "ideas" y no de personas y en el que ha reivindicado al PP como el partido más fiable para gobernar.

"Sin principios no se ganan elecciones, puedes pactar con todo titirimundi y pactar a cualquier costa pero no se ganan elecciones", ha enfatizado Cospedal, quien ha confiado en que el partido salga de este proceso "fuerte unido y cohesionado".

Para la candidata, si tenemos un liderazgo fuerte en el partido tendremos liderazgo para ganar elecciones" y ha dejado una reflexión: "Quien venga a hacerse rico, la expulsión será inmediata y recibirá el reproche social y también del PP", ha dicho Cospedal, para quien "no se puede consentir que tres o cuatro sinvergüenzas representen" al partido.

En alusión a la situación que ha vivido el PP tras la moción de censura, Cospedal ha apuntado que el partido tiene que "ponerse las pilas" y "reaccionar" para recuperar el espacio del "centro derecha", a partir del día 21 de julio, cuando se clausure el congreso extraordinario.

Tras criticar la presencia "por primera vez" de un presidente que no ha ganado las elecciones, en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez, la candidata ha considerado necesario "reaccionar" para que España vuelva a "recuperar el entusiasmo", ya que, en su opinión, "no puede ser normal" que "se premie a gobernantes que no cumplen la Ley", en alusión a los independentistas.

Cospedal ha destacado ante Núñez Feijóo y Manuel Baltar la credibilidad del presidente gallego al frente de la Xunta y ha destacado su "compromiso por su tierra", algo de lo que "no estamos muy sobrados", ha apuntado.

"El PP gana en Galicia porque Galicia cumple", ha proclamado Cospedal, quien también ha significado la importancia de Ourense para el PP.

Por su parte, Núñez Feijóo, quien ha agradecido a la candidata popular la comparación de Galicia con "La Meca", en su opinión, ha recogido el guiño lanzado por la candidata al afirmar que "Ourense seguirá siendo la ciudad santa del PP".