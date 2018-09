"A cova do Savio", gañador dos pinchos de Barbadás

"A Cova do Savio" gañou os premios do xurado e da votación popular no 3º Concurso de Pinchos de Barbadás, mentres que "O Liñar", "2 Yemas" e "Alento" foron outros establecementos premiados tamén neste "Barbadás a bocados".

Nesta terceira edición do concurso servíronse 7.700 petiscos nos 22 establecementos participantes, unha cifra que superou á do ano anterior O xurado profesional elixiu a proposta do establecemento "A cova do savio" porque "conxugou perfectamente tres elementos: elaboración, sabor e presentación, e ademais destacou tamén polo emprego de produtos de calidade", dixo o xurado. Esta edición tivo como novidade que tanto a votación das persoas como a do xurado coincidiron no gañador: "As esencias do sabio", un petisco composto por solomillo, beicon, tenreira, queixo, mostaza e pementa.

O segundo clasificado do xurado foi o "Llesca 2 Yemas", elaborado a base de pataca, lombo, ovo, pemento, queixo de cabra, leite, nata, herbas aromáticas e cogumelos. No caso do voto popular, o segundo posto foi para "O Liñar", cun pincho de polbo, queixo de Arzúa, pementón da Vera e escamas de sal.