El cribado de cáncer de colon detectó 1.212 casos positivos el último año

El Servicio de Dixestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense presentó ayer la VI edición del Curso Nacional de Formación y Calidad de la Colonoscopia, que se celebrará hoy en el centro cultural Marcos Valcárcel y que está avalado por la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva y la Fundación Española de Gastroenterología.



A la presentación asistieron el jefe del Servizo de Dixestoloxía, Ramiro Mancenlle, el organizador del curso, Joaquín Cubiella, el responsable de la Unidad de Endoscopias do Servizo de Aparello Dixestivo, Eloy Suárez, y la responsable de la Xerencia de Xestión Integrada del Sergas en Ourense, Eloína Núñez, quien destacó la "gran idea" que supone el curso porque "es importante que no solo hagamos colonoscopias, sino que nos cuestionemos si las estamos haciendo bien o si las podemos hacer mejor".



Cubiella destacó que el curso se ya fue celebrando en diferentes comunidades y que contará con un total de 13 charlas de ponentes de diferentes centros de toda España, que abordarán temáticas como la sedación o sobre qué hacer con los pólipos complejos, según explicó el organizador. Asimismo, Eloy Sánchez destacó el incremento en el volumen de estas pruebas y explicó que "el programa de cribado ha supuesto un aumento del reto, ya que son personas sanas en las que encontramos lesiones y deberíamos de ser lo menos invasivos posible". Sánchez afirmó que la técnica es "fundamental para la prevención de este tipo de cáncer".



La responsable de la Xerencia de Xestión Integrada no perdió la oportunidad de destacar la calidad del servicio de Dixestivo que, dijo, "es puntero a nivel nacional y de ahí se nota que cuando nuestros residentes eligen digestivo, las primeras plazas se ocupan en Ourense". Eloína Núñez destacó que con el cribado de cáncer de colon "se están detectando en estadíos muy iniciales determinadas lesiones tumorales, en las cuales la colonoscopia terapéutica evita que ese paciente sea intervenido quirúrgicamente".



Núñez destacó que en un año, con datos de hasta el pasado 30 de septiembre, fueron invitadas 40.691 personas a realizar esta prueba, de las que respondieron 26.860 de ellas y resultaron 1.212 tests positivos. Por ello, destacó que es importante la colonoscopia terapéutica, no sólo la diagnóstica, en donde"a un porcentaje muy alto de pacientes se le evita realizarle una intervención quirúrgica".