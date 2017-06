Cristina Pato vuelve a tocar con la New York Philharmonic

La ourensana Cristina Pato actuará en el Concierto de Despedida de Alan Gilbert, el director artístico de la New York Philharmonic, una de las orquestas más destacadas del mundo. La cita será el próximo 8 de junio.

En este espectáculo, la gaiteira tocará junto con Yo-Yo Ma, al violoncello y el propio Gilbert al violín, además de otros músicos de Silk Road. Interpretará "The Latina 6/8 Suite", que forma parte de su proyecto "Latina". Pero, no es la primera vez que la ourensana actúa con la New York Philharmonic. Precisamente, en febrero de 2015 se convirtió en la primera gaiteira en tocar con esta conocida orquesta en un concierto en el que interpretaron "Rose of the Winds", de Osvaldo Golijov.

De esta forma, la artista vuelve a Nueva York después de una gira en el mes de mayo por la República Dominicana con Silk Road Ensemble, la banda de la que es miembro.