Crítica sindical por la falta de formación a los policías locales

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia (SPPME) reclama al gobierno local una mayor formación para la plantilla con el fin de prestar un mejor servicio a los vecinos. "Na actualidad resulta inexistente polo que os funcionarios policiais que se queren manter ao día deben buscarse literalmente a vida para acudir aos cursos no seu tempo libre e empregando o seu propio vehículo", indican desde el sindato policial. "En moitas ocasións e estando libres de servizo dificultase a posibilidade de adquirir formación, chegando a darse incluso situacións esperpénticas como non autorizar a realización de cursos estando de vacacións ", puntualizan.



SPPME critica también la falta de medidas de seguridad e higiene en la jefatura de la Policía Local de Ourense. "Unhas deficiencias das que non se fai referencia dentrodos arranxos que se levaran a cabo", explican. "Desde o goberno municipal non nos contestaron a estas peticións. Un exemplo máis de que cos policías da escala básica non se conta para nada", añaden.