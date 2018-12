Críticas cruzadas sobre las nóminas en Barbadás

Dos sindicatos del Concello de Barbadás acusaron este viernes al gobierno municipal de atrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores, de "actas que nunca chegan" y de "silencio" ante un "bloqueo" en la negociación colectiva.

Todo esto fue negado por el alcalde del municipio, el socialista Xosé Carlos Valcárcel, quien tildó de "falacias absolutas" las afirmaciones vertidas por estas centrales sindicales.

CC.OO. y SPMME aseguran que se está viviendo una "situación gravosa" en el pago de nóminas de los trabajadores municipales que, dicen, se viene "reiterando" durante los dos últimos ejercicios, "facendo efectivo o pagamento dos salarios cada vez máis tarde, chegando incluso a producirse atrasos de máis de 10 días con respecto aos anos anteriores", lo que genera "importantes danos e prexuízo".

Esta situación fue negada en rotundo por Valcárcel, que subrayó que las nóminas se pagan "como moi tarde o día 31 de cada mes", y que nunca se emitieron "a mes vencido". Lo dejó claro: "Xamais, xamais se incumpriron os prazos que marca a lei. Que deixen de faltar á verdade!", manifestó.

En otro punto, las centrales sindicales acusaron al gobierno bipartito de Barbadás de "non entregar desde hai case un ano as actas correspondentes ás xuntanzas da Mesa Xeral de Negociación aos sindicatos". Esta afirmación fue también desmentida por el regidor socialista, quien manifestó que "só hai unha sen entregar, a do 29 de outubro, porque o hábito é entregala cando se convoca a seguinte".

mesa de negociación

Los sindicatos CC.OO y SPPME señalaron que el gobierno local de Barbadás se niega a incluir en las reunión de la mesa de negociación "calquera tema relacionado coas condicións laborais e irregularidades da súa plantilla", apuntando que incluso se "mofa" de algunos ruegos y preguntas.

Valcárcel sí reconoció que esta mesa de negociación está "paralizada", si bien indicó que un asesor está trabajando en el borrador del convenio. "Só levamos tres anos de goberno, outros estiveron 25 e non sentaron a negociar ningún convenio colectivo", recordó Valcárcel, en referencia a la anterior etapa de gobierno, con el PP al frente.

El alcalde manifestó que "estamos na tesitura de negociar estes cambios" e incluso señaló que "hai un mediador entre sindicatos e goberno, unha proposta deles que foi aceptada".