Críticas a la decisión del PP de dedicar el nuevo parque de Reza a Asunción González

Nueva polémica en el Concello de Ourense, surgida a raíz de la última sesión del Consello Municipal de Igualdade, en el que la edil de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, confirmó a los asistentes que el gobierno municipal ha tomado la decisión de dedicar el nuevo parque de Reza a Asunción González, la primera víctima de violencia machista conocida en Ourense.

"Son 35.000 metros cadrados, será unha das zonas máis bonitas de todo Ourense, xunto á zona termal", explica Godoy para justificar la decisión, que se hará oficial en una semana, cuando está prevista la inauguración.

Sin embargo, la contestación a este nombramiento no se ha hecho esperar. Colectivos feministas y organizaciones política y sindicales comparecían ayer delante de la casa consistorial para leer un comunicado que han registrado para reclamar la paralización de la decisión, al entender que la zona elegida "non cumpre os obxectivos de visibilización, concienciación e resignificación para erradicar a violencia contra as mulleres". Reclaman una ubicación más céntrica en la ciudad.

PSOE

Mientras, los socialistas criticaron este jueves al PP por no adherirse a la campaña "en negro contra las violencias machistas" e "improvisar e non consensuar" el programa de actos para el próximo 25 de noviembre.