El sobre las críticas socialistas sobre los concursos públicos: Reclama que "echen una mano" en vez de "poner piedras"

El alcalde de Ourense, el 'popular' Jesús Vázquez, ha considerado "temerario" que el PSOE califique como "nefasta" la política de contratación del Concello cuando se trata, según ha dicho, de una herencia del gobierno socialista. También ha reclamado a la formación que representa Vázquez Barquero que "eche una mano" en vez de "poner piedras para que las cosas salgan peor".



Así lo ha manifestado este lunes en respuesta al PSOE local, que exigía "responsabilidades" al alcalde y a la concejala de Contratación, Ana Morenza, porque "desde el inicio de legislatura casi 40 procedimientos fueron declarados desiertos".



Los socialistas han afeado al grupo de gobierno que en este mandato hay procedimientos que "siguen en precario y ni existen pliegos" y otros que "están paralizados en la tramitación", según han abundado.



Entre los procedimientos criticados han destacado la situación de la Plaza de Abastos de A Ponte, cuya gestión integral que quedado dos veces desierta.



Por estos motivos han reclamado que Vázquez y Morenza "asuman sus responsabilidades" y tomen "medidas urgentes" para cambiar el rumbo de la política de contratación.



EL ORIGEN DEL PROBLEMA, EN LA ETAPA SOCIALISTA



"Estamos tratando de resolver en poco más de un año un problema que viene de un trabajo no realizado durante sus ocho años de gobierno", ha respondido este lunes Jesús Vázquez.



Para el regidor 'popular' los 21 meses de su gobierno en minoría "no son suficientes" para resolver la situación que se encontraron a su llegada al Ayuntamiento, con "casi todas las contratas en prórroga y alguna de ellas a las que se le pudo buscar una situación".



El alcalde ha considerado las críticas socialistas en este apartado como "temerarias" porque "deberían saber de dónde procede esta situación", que ha fechado en "sus ocho años de gobierno".



Por este motivo ha animado al grupo socialista a ser "más prudentes y comprensivos" y "echar una mano" en vez de dar la sensación de "poner piedras para que las cosas salgan peor".



Vázquez ha insistido en su deseo de "tender puentes", porque "no ayuda tratar de buscar enfrentamientos en cuestiones que quien las provocó es el que las critica".



Sin embargo, y en referencia a la situación de la Plaza de Abastos de A Ponte, el alcalde señalado que "el PP puso encima de la mesa una alternativa y dijeron que no".



También ha pedido a los socialistas que expliquen por qué cayó el Plan Especial de As Burgas, la pasada semana por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y "por qué dijeron no a negociar y llevar a buen puerto esos temas".