"La cultura todavía no tiene el lugar que merece"

El programa de Telemiño "Propiedad Creativa" ha hablado esta semana con uno de los actores que, según sus palabras, se considera afortunado por vivir de su oficio, "algo que según las estadísticas sólo lo consigue un tres por ciento de la profesión". Roberto Enríquez, que ha puesto rostro a numerosos personajes televisivos en series como "La Señora", "Vis a vis" o "Hispania", pasó por la ciudad con la obra teatral "Arte" y explicó en el programa qué considera que es el arte. "Es algo sublime, que de alguna manera se hace perpetuo, es ...tantas cosas que creo que aún no he terminado de explicarme".

Apasionado de su trabajo, Enríquez habla de su concepto de la creatividad, tan presente en su trabajo, "es imprescindible en cualquier aspecto de la vida, todo el mundo la tiene, sólo hay que saber descubrirla y en este trabajo es el sello personal que tú le das al personaje".

No duda en indicar que existe el "buen y el mal teatro, claro que sí. Cuando se está ante el buen trabajo, independientemente del género que use, no hay nada mejor que el teatro pero también es cierto que cuando el teatro es malo, uff, eso es terrible".

Roberto Enríquez destaca que "en este país hay mucho talento, muy buenos creadores. Lástima que nuestros políticos aún no se hayan dado cuenta y la cultura todavía no tiene el lugar que de verdad le corresponde. Es algo fundamental, esa es la verdadera Marca España que debemos exportar".