La cultura de los trovadores, objetivo de una ruta turística

La filóloga ourensana Mariña Arbor lidera un proyecto de investigación y divulgación que pretende dinamizar la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con productos turísticos digitales basados en la cultura trovadoresca. "Lírica" es el nombre de la iniciativa, que se enmarca en el macroproyecto Interreg del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que se encuentra en la fase de levantamiento de patrimonio para la creación de rutas que arrancarán desde el monasterio de Oseira. Durante el trazado de los itinerarios, han hallado recursos patrimoniales sin catalogar en varios puntos de la provincia.

"A mala sinalización, o difícil acceso e o descoñecemento de elementos construtivos acabouse convertendo nunha potencialidade para o proxecto. Achamos determinados elementos non catalogados ou apenas estudados que merecen destacarse", destacan Mariña Albor y Carmen de Santiago, las investigadoras de "Lírica".

En la iglesia de Santa María de Ucelle, en Coles, en la de San Pedro de Trasalba en Amoreio, o en Santa Baia de Banga, en Carballiño, encontraron imágenes esculpidas de músicos o trovadores que podrían vincularse al "espectáculo trovadoresco". La construcción civil del castillo de A Peroxa es otro de los recursos localizados por los responsables del proyecto como "elementos non descritos do patrimonio" y que merecen interés.

Las rutas, que estarán guiadas por apps móviles, georeferenciarán por primera vez las imágenes de los puntos seleccionados, acompañándolas de una descripción histórico-artística del elemento. "O proxecto facilita o acceso á cultura trobadoresca cun enfoque altamente innovador e xorde da inquietude por recuperar os puntos perdidos do territorio, co obxectivo de dinamizar as áreas deprimidas da Eurorrexión aproveitando p atrimonio", explican las responsables del proyecto.

Un itinerario cisterciense a través de la figura de Páez de Tamalancos

Con el objetivo de divulgar y "revisitar" la Edad Media a través de la poesía y la historia como experiencia turística, el proyecto "Lírica" comprende la elaboración de varios productos digitales, entre los que se encuentran rutas culturales por la provincia.

Revisitando la Edad Media

El proyecto prevé dos itinerarios turísticos, el primero centrado en la figura del trovador ourensano Fernán Páez de Tamalancos, que vivió desde 1196 hasta 1242. Una ruta partirá desde el Monasterio de Oseira y llegará al de San Clodio, visitando los concellos de San Cristovo de Cea, Vilamarín, A Peroxa, Amoeiro, Maside, O Carballiño, Boborás y Leiro. La segunda ruta arrancará en Ribadavia para llegar a Melgaço, pasando por A Cañiza y Crecente. "En xullo estaremos facendo as fotografías para que se xeoreferencien la app móbil, que podería estar lista para primavera de 2019", indica Mariña Arbor.

Las rutas tendrán dos niveles. "Un con puntos básicos para completar nunha xornada e outro más completo para visitantes que queiran realizar o percorrido en varias xornadas", explica la investigadora.