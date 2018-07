Cura y comisión discuten... y adiós a la verbena de Barra de Miño

Los vecinos del pueblo de Barra de Miño se quedarán este año sin sus fiestas de verano. Y eso que la comisión ya tenía apalabrada la orquesta para este fin de semana, 14 y 15 de julio, pero el caso es que el párroco de la iglesia de San Miguel, Agustín Salgado, de 88 años y "desde 1960 en esta parroquia", según subraya, mostró su sorpresa al conocer la fecha elegida para la celebración.

Lo cierto es que las fiestas locales se hacen coincidiendo con la Virgen del Carmen y, como recordó el cura al presidente de la comisión de fiestas, "cuando esa festividad del Carmen no cae en domingo, como es el caso, ya que coincide en lunes, se traslada tradicionalmente al fin de semana siguiente". Algo sobre lo que discrepan algunos vecinos que quieren conservar el anonimato pero que señalan que "ya hubo al menos un precedente de adelantar la fecha".

Añade el párroco, por otra parte, que "cuando yo ya daba por hecho que se celebraría la fiesta el fin de semana del 22, me llegó el runrún de que se había programado para este fin de semana, lo que considero un pequeño atentado contra los estatutos no escritos del pueblo".

Asegura que "quedé en hablar con el presidente de la comisión de fiestas el martes 19 de junio a las seis de la tarde, pero no vino; no pude hablar con él hasta el día siguiente y me dijo que se había suspendido la fiesta". Desde la comisión explican que el párroco "forma parte de la coral local y este fin de semana actuaba fuera", que entienden es la razón de que no quisiera celebrar El Carmen este 15 de julio.

En todo caso, según avanzó Agustín Salgado, sí habrá celebración religiosa. "Ya apalabré la Banda de Lalín", apunta.