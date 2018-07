El curso universitario empezará sin la sede del Campus da Auga

Pese a lo anunciado hace justo un mes en la inauguración oficial del nuevo edificio del Campus da Auga de que este estaría operativo a principios del próximo curso universitario 2018-2019, el ritmo que lleva la contratación del material para equipar una sede por ahora plenamente vacía dice lo contrario, situando el horizonte de la mudanza, en el mejor de los casos, para finales del presente año.

"El edificio todavía está en obras, no podemos poner a nadie dentro hasta que esté en plenitud de condiciones", confirma la vicerrectora del Campus, Esther de Blas, que recuerda, no obstante, que el actual gobierno de la Universidad apenas lleva unas semanas ejerciendo, "por lo que estamos empezando a ver cómo está el tema" señalando que los procedimientos fueron puestos en marcha durante la etapa de Salustiano Mato al frente de la institución.

El nuevo edificio, de tres plantas y que costó casi 4,5 millones de euros, centralizará los servicios administrativos del Campus y contará con 12 laboratorios de investigación y cuatro destinados a la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, que entra ahora en su tercer año con la necesidad de nuevos espacios para impartir la docencia.

Sin embargo, el material necesario para que se pueda trabajar en la sede del Campus da Auga tardará todavía en instalarse, al no haberse adjudicado todavía ninguno de los cuatro contratos necesarios para comprar el equipamiento, que requerirá una inversión total por encima del millón de euros.

Plazos

Con plazos de ejecución de hasta tres meses, únicamente el concurso para adquirir el mobiliario de oficina y de los 12 laboratorios está en fase de evaluación de ofertas, al haberse licitado a finales de mayo. En el primer caso, el plazo de entrega y montaje será de 35 días, pero los espacios para los investigadores se demorarán tres meses, según reflejan los pliegos.

Con más retraso está la tramitación del material necesario para el Grado de Enxeñaría Aeroespacial, que acaba de ser licitado por la Universidad por 797.000 euros, por lo que las empresas interesadas en montar los laboratorios específicos para los alumnos de tercer curso podrán presentar ofertas hasta el 30 de julio, estando prevista la apertura de plicas para el 5 de agosto. De esta manera, parece complicado que antes de septiembre se resuelva el concurso, con un plazo máximo de ejecución de tres meses.

"Los plazos son los que son en contratación pública, está fuera de nuestro control, aunque esperamos que sea lo más ágil posible", indica Esther de Blas, que destaca que su equipo ha estado en permanente contacto con el director de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, Arno Formella, para garantizar una docencia "de calidad", que implicará que durante el primer cuatrimestre del curso, el grado continúe en las mismas instalaciones que hasta ahora.

"No afectará, la docencia está blindada, es cierto que hay una demora respecto a lo previsto pero todo lleva su proceso, hubo cambio de normativa", argumenta Formella.

Profesorado

La situación del Grado de Enxeñaría Aeroespacial no pasó desapercibida en la reunión de ayer del Consello de Goberno de la Universidad, en la que el rector de la institución, Manuel Reigosa, dio cuenta de las "inquedanzas" trasladadas por los responsables de la titulación en relación tanto a las nuevas instalaciones como al profesorado necesario para ciertas asignaturas.

"Antes do 15 de decembro estarán mercados os equipamentos necesarios para a posta en marcha do terceiro curso, mentres que en relación coa incorporación de persoal somos optimistas e esperamos que no vindeiro ano teñamos todo arranxado", señaló Reigosa, que ve "lóxico" que una "titulación tan importante teña no seu momento un edificio".

La plataforma Pro Campus, muy crítica con la situación

La plataforma Pro Campus se ha mostrado muy crítica en las últimas semanas con la actitud de los responsables de la Universidad de Vigo, al entender que "non tiña sentido" inaugurar un edificio vacío, manifestando sus serias dudas, que ahora se confirman, de que la promesa de iniciar el próximo curso con la sede a pleno rendimiento era imposible de cumplir, así como también el traslado de la Escola de Enfermería.

El traslado de Enfermería desde el Santa María Nai también se aplaza

Si el 23 de abril el Consello de Goberno de la Universidad aprobaba el inicio del proceso del traslado físico de la Escola de Enfermaría de Ourense, ubicada actualmente en el Hospital Santa María Nai, al Campus universitario para el próximo curso, instalándose en los espacios que quedarían vacíos con las mudanzas al nuevo edificio del Campus da Auga, los retrasos en los contratos pendientes frustran también por el momento este movimiento.

"Es deseable que se vaya integrando cuanto antes, pero por el momento no se podrá", confirma la vicerrectora del Campus de Ourense, Esther de Blas, que durante los últimos años fue la delegada de la Universidad en la Escola de Enfermería y que mantiene una relación muy fluida con la directora de esta, Milagros Fernández, "con la que nunca hubo ningún problema, sino un gran entendimiento".

Plazos ajustados

En este sentido, ambas partes eran conscientes de que los plazos para completar la mudanza e iniciar ya el próximo curso con los alumnos de Enfermería integrados con el resto de universitario eran muy complicados de cumplir, aunque Esther de Blas reconoce la importancia de materializarlo lo más pronto posible.

Con este cambio, las aulas, despachos de profesorado, dirección y demás servicios del centro estarían ubicados en los edificios Ferro y Politécnico, según se detalló en la reunión del Consello de Goberno en la que se dio el visto bueno a la decisión de integración.