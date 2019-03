CxG critica la escasa difusión que tiene el Entroido macedao

Compromiso x Galicia critica la "pouca promoción, difusión e publicidade do Entroido de Maceda". Aseguran desde esta formación política que "non se pode admitir que dende o Concello se estea a dicir de xeito permanente que se está pola labor de promocionar e fomentar o Entroido, e en cambio non se estea ampliando as actividades a realizar durante o Entroido".

Critican, por otra parte, que este año se dejó incluso de organizar el dia de los compadres. "Nin sequera se fai unha campaña publicitaria e de difusión informativa, como si fan outros Entroidos para conquerir a atención e para que acudan visitantes, e se reteñan os propios veciños. O Concello só se queda en proclamas e boas intencións", aseguran.

Apuntan, por otra parte, que se intenta poner al Felo de Maceda a la misma altura de otras figuras de otros Entroidos , "pero non se converten en medidas efectivas como a de promocionar obradoiros para realización dos traxes de felos, e obradoiros na escolas para a difusión e promoción, que poida crear unha cultura teórica e práctica do Felo, unha identidade do Entroido de Maceda que transcenda na provincia, e en Galicia".

A pesar de ello, subrayan que el Entroido "vaise mantendo grazas a gran participación dos grupos e das asociacións de felos e culturais que organizan os pasarrúas permanentes e reiterados polos pobos, que levan saíndo practicamente todos os fins de semana". En este sentido, consideran que todas las actividades son posibles "grazas a entrega e imaxinación destas Asociacións que non contan con apoio parcial do Concello, pero en ningún caso co todo o que merecen".

Por su parte, el alcalde popular, Rubén Quintas, asegura que "la gente está encantada con el resultadod e este Entroido",que remata este sábado con el desfile y entierro de la sardina.