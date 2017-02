El pianista Daniel Pereira González, nacido en O Carballiño el 15 de septiembre de 1977 y doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Maryland, imparte esta tarde, a las 20,00 horas una conferencia en el Liceo de Ourense sobre el compositor ruso Alexander Scriabin, protagonista de su tesis doctoral. Posteriormente, los días 17 de febrero y 31 de marzo, dará dos recitales con los preludios completos de Scriabin para piano .

¿Por qué Alexander Scriabin?

Lo escogí porque escuché una grabación hace años que me anamoró. Era un grupo de preludios y desde entonces, en los últimos cuatro años, me he dedicado en cuerpo y alma a estudiarlo y tocar su música por todo el mundo. Es un compositor revolucionario para su época e incluso hoy sería innovador. Animo a la gente a que venga a conocer su música porque Scriabin tiene algo especial.

¿Qué le aporta la música de este compositor?

Me aporta una visión espiritual de la vida muy grande. Me hace profundizar tanto en mi mismo como en las relaciones humanas. Además me hace sentir paz interior y al mismo tiempo me provoca agitación. Es una mezcla de música y sentimientos. Pero sobre todo me aporta muchísima profundidad interna.

¿Y la conferencia de esta tarde?

Es fundamental para conocer su figura. Hablaremos de Alexander Scriabin y de su música de una forma cercana de modo que todo el mundo lo pueda comprender. Sin tecnicismos. Quiero que las personas que vengan comprendan su música.

¿Y luego 90 preludios?

Sí, son 90 piezas pequeñas. Son muy variadas y en ellas se ve la evolución del compositor. En un concierto toco 46 y en otro 44. A veces bromeo con esto porque al decir la cantidad de piezas la gente piensa que va durar mucho tiempo pero es una hora cada uno, nada más. Si no explicas cuando duran alguien puede llegar a pensar que cada recital durará cuatro horas pero no es así (risas).Algunas piezas duran solamente 40 segundos.

¿Echaba Ourense de menos?

Pues sí, la verdad. Para mi es un placer estar en el Liceo esta tarde y los próximos días para los conciertos porque llevo 15 años fuera y acabo de regresar a mi tierra. Quiero compartir lo que he aprendido con mi gente. Viví 14 años en Estados Unidos donde estuve enseñando y tocando y luego pasé un año más en Londres pero ya tenía ganas de venir. Añoraba mi tierra.

¿Notó mucho el cambio?

Bastante, aunque ya estaba al tanto de cómo estaban las cosas en España. Hay mucho por hacer. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos un músico es un profesional y se le valora como tal en todos los aspectos.Aquí, por desgracia, no sucede lo mismo.