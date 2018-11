David Bruzos buscará configurar una En Marea donde todos estén "cómodos"

El exdiputado de En Marea en el Congreso y aspirante a liderar la formación, David Bruzos, busca configurar un proyecto unido en el que todos los integrantes se sientan “cómodos”.

El ourensano David Bruzos es el candidato del sector crítico a liderar el Consello das Mareas y que, por lo tanto, competirá con el sector oficial que encabeza Luis Villares en el marco de las elecciones primarias de la formación.

La elección de Bruzos, integrante de la marea municipal Ourense en Común, como nombre de consenso se último el día que concluía el plazo de presentación de las candidaturas, tras un largo proceso de negociaciones entre Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas locales.



En una conversación con Efe, ha admitido que da este paso después de meditarlo y de negociaciones de “muchas horas” en las que finalmente primó la responsabilidad para presentar una única lista de unidad frente a la candidatura de Villares.



Su encomienda es ser la “cara visible” de un proyecto que aunque parezca individual es “colectivo” y busca representar “a todos” los actores de En Marea, que hasta ahora han estado ajenos a la mecánica interna del partido instrumental.



Con su candidatura, Bruzos pretende iniciar un tiempo nuevo en la formación después de dos años bajo la dirección de Luís Villares en los que no todos los actores que conforman la unidad popular en Galicia “se sentían cómodos”.



El modelo de la dirección actual en la que no tienen peso Podemos, Esquerda Unida, Anova o las mareas municipales “no es suficiente” y por eso se intentó conseguir una candidatura que diese espacio a todas esas sensibilidades.



Cree pues, que ahora mismo el proyecto encabezado por Luís Villares y con el que competirá en las votaciones que tienen lugar el próximo fin de semana “es más rígido” y no representa a una organización “amplia y plural” como es En Marea.



Su objetivo será preparar la formación para los próximos comicios desde una óptica “muy plural y abierta” en el que las mareas locales tengan un especial peso.



En la lista elaborada por el sector crítico, David Bruzos está acompañado por Oriana Méndez, militante de Anova y miembro de Marea Vigo como número dos, seguida por Xan Xove, de Marea Atlántica, y Saínza Ruiz, de Esquerda Unida y Ferrol en Común.



No obstante, el partido que mayor representación tiene en esta candidatura es Podemos pese a que la formación morada hasta escasos meses se mantenía ajena a la mecánica interna de En Marea, ya que en puestos importantes lleva a los diputados Marcos Cal con el 7 y Julia Torregrosa con el 12, seguida del adjunto a la dirección gallega, Borja San Ramón.



Hasta el momento los representantes de esta candidatura aún no han fijado fecha para presentar la candidatura, a diferencia de la de Villares que ya ha celebrado un acto esta misma mañana en Santiago de Compostela.