Declarado un incendio forestal en Chandrexa de Queixa

Un incendio forestal se ha originado en la parroquia de Requeixo, en el término municipal de Chandrexa de Queixa, afectando a una superficie de 20 hectáreas.

El fuego, iniciado con dos focos simultáneos, comenzó a las 14,30 horas del viernes.

ACTIVO un incendio forestal no concello ourensán de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, que segundo as primeiras estimacións supera as 20 hectáreas. #IFRequeixoChandrexa