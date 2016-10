O ourensán que matou á súa muller e á súa sogra en Bizkaia, culpable

O xurado do caso do dobre crime da localidade biscaíña de Abadiño declarou, por unanimidade, ao acusado, B.Q., natural de Cualedro -Ourense-, culpable de asasinar, coas agravantes de aleivosía e parentesco, a súa muller e a súa sogra, en decembro de 2014. Tamén o considera culpable dun delito de danos con incendio, tras dar lume á súa empresa e causar danos en dúas empresas lindantes.



O xurado, composto por seis homes e tres mulleres, deu a coñecer este xoves o seu veredicto, tras iniciar as deliberacións este pasado martes, unha vez concluída a vista oral celebrada na Sección Segunda da Audiencia biscaíña e na que se xulgou a B.Q. pola morte da súa esposa e a súa sogra e o posterior incendio da súa empresa, que causou danos en dúas empresas lindantes.



Tanto a Fiscalía como a Avogacía do Estado, a acusación particular en representación da familia e a acción popular da asociación Clara Campoamor defenderon, durante o xuízo, que o acusado cometeu dous delitos de asasinato con aleivosía e agravante de parentesco, polos que solicitaron unha pena de 20 anos de prisión por cada un deles, aos que suman outros tres por un delito de danos.



A súa defensa, pola súa banda, defendeu que se trataba de dous delitos de homicidio e formulado que o acusado actuou como consecuencia dun "arrebato" e, ademais, confesou os feitos. Por iso, solicitou unha pena de dez anos por cada unha das mortes.



Finalmente, o xurado determinou que B.Q. é culpable de dous asasinatos con aleivosía e parentesco, e doutro delito de danos por incendio.