A defensa de Aniceto Rodríguez estuda presentar recurso de casación

A defensa do septuaxenario condenado a 31 anos por asasinato en grao de tentativa e asasinato consumado da súa esposa Isabel Fuentes, de 66 anos, no Hospital de Ourense en 2015, confirmou que recorrerá a sentenza e que estuda pedir a excarceración do seu cliente "por motivos humanitarios".

Mentres, a acusación particular anunciou que se oporá a calquera petición da defensa para que o condenado Aniceto R., de 79 anos, saia de prisión e descartou a posibilidade de que o acusado poida saír porque existen "unha serie de requisitos que o acusado non cumpre".

Tamén informou de que a familia "está a valorar" recorrer a sentenza para pedir que se recoñeza ensañamiento nas agresións e dano moral, a pesar de considerar que "a pena foi brutal" e moi elevada.