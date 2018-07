Javier Losada di que á Xunta "lle vai mellor" co Goberno de Sánchez que co de Rajoy

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, asegurou este mércores que á Xunta "lle vai mellor" co presidente Pedro Sánchez que co anterior líder do Executivo central, Mariano Rajoy.

Deste xeito mostrou a súa "satisfacción" polo resultado da reunión mantida onte entre o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e o mandatario español. Nun comunicado, a delegación do Goberno valorou que o Goberno central asuma o seu "compromiso" con proxectos "fundamentais para o progreso de Galicia".

Neste sentido, Losada dixo que "así o demostra o pleno entendemento" entre ambos os mandatarios na data de conclusión da AVE en probas --chegará a Ourense o terceiro trimestre de 2019-- e no compromiso de 4.000 millóns de euros para as fragatas F-110 que garanten carga de traballo en Ferrol, ademais de ter en conta criterios de envellecemento e dispersión territorial no financiamento autonómico.

Así mesmo, o delegado tamén destacou que se puxesen sobre a mesa "novos obxectivos" para "atender as demandas" da Comunidade galega, como o apoio ao Xacobeo 2021 e aos afectados pola explosión pirotécnica de Tui, entre outros. "O Goberno de España está con Galicia e cumpre con Galicia", manifestou Losada.