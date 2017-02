Delincuentes comunes y bandas cada vez más especializadas

Los robos encendieron la alarma en la comandancia de la Guardia Civil, que tiene en la actualidad en marcha operativos de vigilancia especiales para detener a los ladrones. Según los datos que manejan los agentes, buena parte de los robos son perpetrados por delincuentes comunes, que en la mayoría de los casos residen cerca de las víctimas o tienen una vinculación con el lugar. Estos ladrones suelen entrar cuando no hay personas en el interior. Su "modus operandi" consiste en forzar una puerta o una ventana para acceder al interior del domicilio, en el que se apoderan de dinero y objetos de valor.

Otros de los asaltos son perpetrados por bandas, que irrumpen en los domicilios sin importarles que hayan personas en el interior.



La Guardia Civil atribuye a estas bandas los robos registrados durante el mes de diciembre en Barbadás, Allariz, Monterrei, Pereiro de Aguiar, Castrelo do Val, Trasmiras, Verín, San Cibrao. Los agentes también le imputan los robos en que resultaron agredidas las víctimas en Cartelle, Vilamartín y Allariz.



Estos ladrones se desplazan, según los datos que manejan los agentes, desde las provincias de A Coruña y Pontevedra, a las que regresan una vez que dan el golpe. Estas bandas cada vez están más especializadas a la hora de ejecutar los robos y no suelen dejar huellas para no ser identificados.

La Guardia Civil sospecha que antes de perpetrar un robo pasan entre dos o tres días vigilando a las víctimas y preparando el asalto para burlar los controles de vigilancia. Escogen casas en las que supuestamente hay dinero.