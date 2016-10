Democracia Ourensana retira la moción de la eliminación de los bolardos antes de la votación

Gonzalo Jácome retiró la moción de la eliminación de los bolardos tras una enmienda socialista en la que Carmen Dacosta expuso que mientras no se encuentre un sistema alternativo a los bolardos continúe este sistema. Tras minutos de debate en el salón de plenos del Concello de Ourense, la moción no se votó por la negación del líder de DO. El líder del partido tachó al PP y al PSOE de "hacer enmiendas pinza para que no salgan las mociones".