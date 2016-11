Denuncia a dos menores de 15 años por agredir a otro de 9

Una vecina de Verín denunció ante la Guardia Civil una agresión a su hijo de nueve años en el comedor del colegio religioso María Inmaculada Amor de Dios de la villa. Los agresores son otros dos menores de 15 años que le causaron a la víctima lesiones leves de las que fue atendido en el Hospital Comarcal verinense. La agresión fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que abrió una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y si la víctima está sufriendo acoso escolar.



En el centro de enseñanza, uno de los más prestigiosos de Verín y resto de la comarca de Monterrei, declinaron hablar de la agresión que sufrió el alumno, del comportamiento de los presuntos agresores y de si se había tomado algún tipo de medida de seguridad para impedir nuevas agresiones.



La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA ), Paloma Estévez, aseguró desconocer la agresión, argumentando que lleva unos días convaleciente y no estaba muy al tanto de la actualidad del centro. De todas formas, se comprometió a recabar información de lo sucedido para tomar medidas y evitar este tipo de agresiones, de las que no se tiene conocimiento en los últimos años en el centro educativo.





CASO PUNTUAL



El menor agredido tiene nueve años recién cumplidos y solía jugar en el patio de recreo con los presuntos agresores. Su madre reconoce que está "indignada" con lo sucedido porque su hijo fue agredido, tuvo que ser atendido en un centro sanitario, y los agresores no fueron hasta el momento castigados.



La mujer está muy atenta a todo lo que le pasa a su hijo durante el tiempo que está en el centro educativo por si está siendo acosado por los compañeros o vuelve a sufrir alguna agresión. Con los datos que tiene, considera la agresión como un "caso puntual", pero le duele que no se tomaran medidas, máxime cuando los dos alumnos casi le doblan la edad. Ni tan siquiera se les advirtió de que no se repitiera una situación similar, afirma.



Eso sí,e l menor agredido dejó de relacionarse con los presuntos agresores, con los que cortó todo tipo de relación de amistad o juegos.