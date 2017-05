El misterio de los ladrones de plantas en el botánico de Montealegre

El Concello denuncia el robo de seis plantas en el parque botánico de Montealegre valoradas en 260 euros. Unos hechos que tuvieron lugar esta madrugada. Afirman que no es el único caso puesto que desde finales de 2016 se llevan realizando estos robos continuados "en fins de semana nos que rouban entre catro e oito unidades".

Explican que los autores siempre actúan de noche en solitario y que son conocedores del parque. También que seleccionan especies fáciles de transportar y que, normalmente, llevan poco tiempo plantadas.

O Concello de Ourense vén de poñer en coñecemento da Policía o roubo de 6 plantas do parque botánico de Montealegre (2 da especie camelia japónica e 4 de magnolia soulangeana) por valor de 260 €. Os feitos producíronse ás 23:13 horas da pasada noite -do 7 ao 8 de maio- e foron captados polas cámaras de seguridade do recinto.

Segundo reza a denuncia, desde finais de 2016 véñense practicando roubos continuados que “coinciden con horas de madrugada e fins de semana nos que rouban entre 4 e 8 unidades”. A persoa ou persoas que practican estes roubos actúan sempre de noite, en solitario e sendo coñecedores do parque. Os amigos do alleo van seleccionando especies que considera interesantes e fáciles de transportar. Xeralmente arbustos recentemente plantados e fáciles de arrincar ao non estaren aínda enraizados.