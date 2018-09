Os populares lémbranlle a Sánchez o compromiso que ten coas estradas da provincia

Os populares ourensáns lembran ao Goberno de Pedro Sánchez os compromisos que mantén activos coa provincia no canto a estradas pendentes de cumprimento.

Neste sentido, os deputados populares presentaron no Congreso unha serie de preguntas para coñecer o estado dos compromisos contraídos dende o ministerio de Fomento coas estradas de Ourense.

Entre as medidas pendentes destacan o proxecto de construción do tramo de enlace entre Eirasvedras e Quintela coa N-120.

Outro proxecto pendente de actuación é a conexión entre a N-120 e a N-536, coñecida como a circunvalación do Barco de Valdeorras, obra na que o Goberno ten asignada tres millóns de euros.

A autovía A-76, no tramo entre A Veiga e O Barco de Valdeorras, ou a A-56 que une Ourense e Lugo completan as estradas que esperan pola actuación do Goberno central.