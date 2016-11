Derecho conecta al alumno con el mercado laboral en una feria

La Facultad de Derecho del Campus de Ourense concluyó la primera edición de la Feria de Empleo Jurídico de Galicia y Norte de Portugal, "Orienta Iuris", un punto de encuentro entre estudiantes, titulados, despachos e instituciones con el fin de promover la empleabilidad en el sector y la realización de prácticas. "La sociedad actual nos exige un cambio de mentalidad. Debemos formar titulados con las capacidades que el mercado laboral necesita", indicó la decana de Derecho, Marta Fernández. "Es importante presentarle a los alumnos las distintas salidas profesionales que tienen. Con esta voluntad nace la feria", añadió. Una idea secundada por el vicerrector del Campus, Virxilio Rodríguez. "A finalidad do evento é axudar aos alumnos a atopar unha orientación no ámbito do Dereito pero tamén sirve para coñecernos os diferentes axentes sociais un pouco mellor".

Para ello, se habilitó una zona de expositores, en la que los alumnos entregaron sus currículums y recibieron información sobre los planes carrera de las entidades colaboradas con el fin de conseguir unas prácticas. Es el caso de Beatriz Pardo, que estudia 4º curso del grado en Derecho. "Vine para conocer la demanda que existe en el mercado y las salida profesionales", indicó la joven, que realiza ya prácticas en un despacho de abogados en Lalín. Su compañero de carrera Manuel López, de 21 años, no tuvo aún la oportunidad de estrenarse en el mercado laboral aunque su objetivo es acceder a la carrera fiscal.

El alumnado también asistió a conferencias impartidas por expertos, que desgranaron las tendencias en el sector jurídico. En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, hizó especial hincapié en que en Derecho la formación no acaba en la facultad y en el éxito del centro. "Para nosotros es un orgullo los éxitos que se están cosechando en Ourense a nivel de formación hacia las oposiciones. En la súltimas, de los 50 aprobados, cuatro son de esta facultad", puntualizó Piña.

La feria contó con el apoyo del Consello Social de la Universidade de Vigo y del Concello de Ourense, a través de la Concellería de Promoción Económica.