Luis Milia (Carballeda de Avia): "De las desgracias, tienes que intentar sacar todo lo positivo"

El alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, tiene en la cabeza todos los datos de lo sucedido hace un año, "una desgracia de la que tienes que intentar sacar todo lo positivo que puedas".

El veterano dirigente apunta, en este sentido, la buena reacción de las administraciones "para cubrir las necesidades básicas", haciendo referencia a las soluciones aportadas a las 14 viviendas calcinadas.

"Era lo más acuciante y se ha encontrado una solución, pero hay que llegar también a las segundas viviendas, que se permita gastar las ayudas para asegurarlas y evitar más daños", añade Milia.

El regidor ve imprescindible dar ahora los pasos "para recuperar el monte", indicando que "depende ahora de la Xunta apoyar el plan ideado por la USC para ordenar el territorio, asentar población y proporcionar empleo para que el monte sea productivo". Añade Milia que "solo así no arderá", indicando no obstante que "se ve ya mucha más concienciación porque se cogió miedo, se vio que hay un peligro".

María del Carmen Yáñez (Lobios): "Déronse pasos cara adiante, pero temos que seguir mellorando"

Cada año, Lobios es uno de los concellos que sufre con más virulencia los efectos del fuego. Octubre del año pasado no fue una excepción y su alcaldesa, María del Carmen Yáñez, reconoce que fue un momento especialmente complejo, aunque confía en que haya servido de lección. Puntualiza, no obstante, que esa zona de la Baixa Limia suma el condicionante de compartir frontera con Portugal.

"Creo que a xente se concienciou da perigosidade, pero tamén hai que ter en conta que moitos dos grandes lumes veñen de Portugal, cruzan a fronteira e non hai forma de paralos, xogamos con varios condicionantes", señala.

Yáñez valora positivamente la implicación de todas las administraciones, "cada vez más sensibilizadas" y apunta la necesidad de "adaptarse" al cambio climático "para ir cara a un modelo máis de prevención" en el futuro.

"Déronse pasos cara adiante pero hai que seguir mellorando", indica Yáñez, que reclama "axilidade" con las ayudas "porque senón de pouco valerán".

Plácido Álvarez (Muíños): "Todo o que se faga está ben, pero é difícil cando hai elementos externos"

Con cierta resignación tras vivir recientemente nuevos incendios en el la serra da Barxa, en pleno parque del Xurés, el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, sigue apuntando hacia aquellos que provocan el fuego.

"Sorprende que haxa tantos retorcidos, algo que vemos frecuentemente xa que os lumes se inician en lugares bastante inaccesibles, o que supón tamén un golpe bastante importante a nivel económico", indica Álvarez.

El alcalde y diputado provincial reclama, como otros regidores, diligencia a la hora de tramitar las ayudas por los daños. "Seguimos esperando porque non sabemos aínda como se vai cubrir ese 50% que falta ó que aporta a Xunta, eu xa tiven que adxudicar as obras porque non podemos estar agardando", comenta el dirigente.

Sobre las medidas puestas en marcha durante este año, Álvarez cree que "todo o que se faga estará ben, pero cando hai elementos externos é moito máis difícil". Reclama "atender ben a realidade do nosos rural".

José Manuel Fernández (Paderne de Allariz): "Fíxose moita vixianza, esa labor disuasoria é moi positiva"

Paderne de Allariz fue otro de los municipios ourensanos que vivió en sus carnes los efectos de la devastadora ola de incendios. Un año después, "tocando madera" según su alcalde, José Manuel Fernández, no se han producido nuevos incidentes, lo que para él es culpa también de una mayor concienciación de la sociedad ante este problema.

"Creo que se aprendeu moito daquelo, vemos como nestes meses desbrozouse moito máis terreo", señala el regidor, que cuestiona, no obstante, que ciertas ayudas solicitadas por varios vecinos de la localidad todavía no se han hecho efectivas.

Sobre el convenio acordado entre la Fegamp y la Xunta para facilitar la labor de desbrozar, Fernández señala que "xa nos adherimos porque é unha boa noticia, sabemos que o conselleiro ten boas intencións".

Incide también en la necesidad de potenciar la vigilancia para desanimar a posibles incendiarios. "Como non houbo lumes, fíxose moita vixianza por parte das brigadas e esa labor disuasoria axuda", dice.

Yolanda Jácome (Parada de Sil): "Hay mentalización, falta todavía mucho pero se conseguirá"

La Ribeira Sacra fue también víctima del ataque incendiario del otoño del año pasado. Entre los concellos que vivieron aquel drama está el de Parada de Sil, donde su alcaldesa, Yolanda Jácome, apunta un cierto cambio de mentalidad desde lo sucedido, lo que ha derivado que este año no hayan tenido problemas.

"No sé si fortuitamente, pero no tuvimos ningún problema. Sí es cierto que todo el mundo se ha tomado más en serio la limpieza de las parcelas y las franjas", apunta Jácome, que se congratula por "una mayor mentalización", pero reconoce que "todavía nos falta mucho, aunque estoy segura de que se va a conseguir".

En este sentido, ve muy positiva la iniciativa del convenio entre la Fegamp y la Consellería de Medio Rural para limpiar las franjas, aunque pide agilidad para su aplicación. "Nos hemos adherido, pero todavía estamos esperando noticias. Pero claro que va a ser positivo porque se paga a principios de año y tienes ese trabajo cubierto", concluye la alcaldesa.