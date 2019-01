“El desafío es transformar al obrero en una figura que use lo digital para ser más eficaz"

Aldo Sollazzo es uno de los gurús de Fab Lab. Este italiano fundó los laboratorios digitales de Italia y Francia y es uno de los miembros activos de la red mundial. Sollazzo creó Noumera, una empresa dirigida por un equipo internacional que desarrolla soluciones innovadoras en campos como la arquitectura, la robótica, la construcción avanzada y la tecnología portátil. La formación en TICs, una de las áreas en las que considera que hay que crecer, valorando proyectos como La Molinera, también es un pilar fundamental en su currículo. Es el director del Master in Robotics and Advanced Construction, del Institute for Advanced Architecture of Catalonia.

¿Cómo funciona un fab lab?

Es un laboratorio de fabricación digital que permite acceso a las nuevas tecnologías a los habitantes de la comunidad. A través de la integración de estas tecnologías, te lleva por un recorrido sobre cuál es el valor añadido de cada elemento, las oportunidades que hay detrás. Es un "mix" que permite entender el potencial de las tecnologías cuando se juntan.

Es importante la conexión de varios equipos.

Sí, el espíritu de un fab lab es trabajar en red. En equipos, pero no solo locales, sino internacionales. Un fab lab te empuja a enfrentarte a otros conocimientos y culturas. Cuando produces innovación, la produces descubriendo cómo se conectan partes de un mecanismo aparentemente separadas y juntas crean innovación.

¿Qué sectores están apostando más por la robótica?

Lo interesante es que hay sectores que necesitan la digitalización. Hay muchos. Nosotros empleamos en soluciones en el espacio urbano y con empresas textiles.

¿Percibe ese miedo generalizado a ser sustituidos por los robots?

No hay que tenerlo. Se habla de inteligencia artificial pero creo que vamos a entrar en la inteligencia aumentada. Nosotros empezaremos en breve a integrar muchas funcionalidades que las máquinas están integrando ya. Es un discurso que suena lejano, pero en 15 o 20 años empezaremos a verlo. El 40% de las nuevas profesiones del sector de la construcción aún no existen porque se están produciendo ahora las herramientas. No se trata de perder oportunidades laborales, sino retos de transformar un obrero en una figura que utiliza el digital para ser más eficaz.