Desestimado un recurso de tres investigados en la operación Zamburiña

El titular del Juzgado de instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, ha desestimado el recurso interpuesto por tres agentes investigados en el marco de la conocida operación Zamburiña, que se saldó con policías detenidos por una desaparición de armas, al entender que no está justificada dicha nulidad y apreciar “un ánimo dilatorio en el proceso”.



La resolución, facilitada por fuentes judiciales, y contra la que puede presentarse todavía recurso de apelación ante la Audiencia provincial, rechaza la presunta indefensión planteada por uno de los sospechosos.



Aclara que "ha dejado pasar más de seis meses, en algunos casos más de un año" sin que haya puesto de manifiesto "la concurrencia de las causas de nulidad invocadas”, además de precisar que tuvo "en todo momento” acceso a las actuaciones para concluir "un ánimo dilatorio" por parte del sospechoso.



Por otra parte, el juez ha manifestado, respecto a la instrucción conjunta de la desaparición de armas en la comisaría de Ourense y "el conjunto de hechos delictivos que en la actualidad constituyen el hecho de la presente causa", que había "sospechas de que los agentes inicialmente investigados habían tenido intervención en la sustracción o desaparición de las pistolas".



“El hecho de que posteriormente se pusiese de manifiesto que los hechos que se imputan a los investigados en la presente causa no tuviesen relación con la sustracción de las armas, en absoluto quiere decir que en un primer momento no se tuvieran sospechas de que los referidos hechos estuviesen íntimamente relacionados”, señala el fallo.

Además, rechaza las dudas planteadas por los acusados sobre la investigación llevada a cabo por el departamento de asuntos internos de la Policía, remitiéndose “a las resoluciones dictadas en el seno de este procedimiento".

A este respecto, indica que la investigación ha sido “minuciosa, objetiva y absolutamente imparcial, -frente a lo que dicen los investigados- más allá de que puedan observarse errores materiales en alguno de los referidos informes que en nada afectan al contenido sustantivo de los hechos investigados”.



En definitiva, concluye que las diligencias practicadas son "más que suficientes para tener plena conciencia de cómo han ocurrido los hechos y de quiénes son los responsables de los mismos” para justificar que la presentación de nueva documentación "en nada va a cambiar el resultado de la presente instrucción ni el contenido del auto que ahora se recurre".



El auto se produce en respuesta a las alegaciones planteadas por dos de los investigados, los cuales defienden que carecen de indicios suficientes para considerarlos responsables de los hechos que se les imputan, da "por reproducidos" los argumentos expuestos en la resolución recurrida.

En el escrito formulado, uno de los acusados, Antonio R.F., denunció una posible vulneración de derechos fundamentales al entender que las diligencias iniciales relacionadas con el robo de armas y el delito contra la salud púbica tenían que haberse instruido de forma “separada”.

Este acusado manifestaba que cuando se sustrajeron las armas del interior de la Comisaría, “nada tenían que ver con el delito contra la salud pública y otros que se descubrieron a lo largo de la presente instrucción” y denunció además “indefensión” por supuestas “irregularidades” en algunos de los informes presentados por los instructores.



La operación policial denominada Zamburiña comenzó en noviembre de 2014 cuando el servicio de asuntos internos, que investiga la actividad de los agentes policiales, inició ese proceso sobre varios miembros de la Comisaría de Ourense por supuesto trato de favor a confidentes.



Durante la operación, un agente apareció muerto y varios agentes fueron acusados de supuesto trato de favor a confidentes así como omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y revelación de secretos.