Detenido en Carballo por apropiación indebida y estafar en Ourense y otras seis provincias

La Guardia Civil ha detenido en Carballo (A Coruña) a un hombre que presuntamente habría cometido veinticinco delitos de apropiación indebida, dos de estafa y un hurto, todo por valor de 66.500 euros, en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Alicante y Madrid.



Los agentes de la Guardia Civil de Cambre detuvieron el pasado miércoles, 5 de octubre, a un varón de veinticuatro años en el marco de la operación Fábulas.



Además de los veinticinco presuntos delitos de apropiación indebida, dos de estafa y uno de hurto que le imputan, al detenido y le constaban dos requisitorias de detención y personación dictadas por diferentes juzgados.



Las investigaciones se iniciaron tras recibir en julio una denuncia de una empresa situada en el polígono industrial Espíritu Santo, en Sada (A Coruña).



Según recoge la denuncia, un individuo habría alquilado una desbrozadora y un generador eléctrico, pero una vez finalizado el plazo del contrato este no habría devuelto la maquinaria y los propietarios de esta no pudieron ponerse en contacto con él.



Se descubrió que habría cometido hechos similares en diferentes localidades de las provincias de A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Asturias, Alicante y Madrid, según informa la guardia Civil a través de un comunicado.



Actuaba de manera similar en casi todos los casos, pues formalizaba contratos de un día de duración y pasado el vencimiento no procedía a la devolución de los efectos.



Los legítimos propietarios no podían localizarlo en el teléfono de contacto que había facilitado ni en el domicilio que habría situado en Betanzos (A Coruña).



La valoración total de los bienes que se apropió asciende a 66.500 euros según las denuncias efectuadas por el conjunto de los perjudicados.



Los investigadores lo encontraron en un domicilio de Carballo donde permanecía oculto y, al cabo de varios días, fue detenido en las proximidades de esa vivienda, donde se intervinieron objetos por valor de 6.200 euros.



Entre los efectos aprehendidos durante el registro de la vivienda figuraban castillos hinchables, herramientas, maquinaria y una caja de marihuana.



El detenido fue puesto a disposición judicial ayer ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de A Coruña, que decretó su puesta en libertad mientras se desarrolla la instrucción.