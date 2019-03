Detenido un joven por realizar 69 estafas en España, una de ellas en Ourense

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la "Operación Maracuyá", ha identificado al autor de 69 estafas cometidas a través de la compraventa de productos en Internet, por lo que ha sido detenido un varón de 32 años por un delito de estafa continuada por valor de más de 17.000 euros en varias provincias, entre ellas A Coruña, Ourense y Pontevedra.



Según ha informado el Instituto Armado, la investigación, que ha sido realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se inició tras tenerse conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de Olite (Navarra), en la que una mujer ponía en conocimiento que había realizado una compra de un producto a través de una conocida web de compraventas, por lo que realizó unos ingresos al supuesto vendedor por importe de 1.605 euros, pero no recibió el producto.



A medida que se avanzaba en la investigación, los agentes constataron más casos con una forma de actuar similar en todos ellos y comprobaron que existían denuncias interpuestas por las personas afectadas por casi toda la geografía española.



En Galicia, había denuncias en las localidades coruñesas de Ribeira y Carballo por valor de 250 y ocho euros, respectivamente; otra en Piñor (Ourense) por 600 euros; y otra en Meaño (Pontevedra) por 200 euros.



También se han registrado denuncias en provincias como Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Guadalajara, Huelva, Islas Baleares, Madrid, Navarra, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y Vizcaya.



La Benemérita ha indicado que los investigadores pudieron constatar, en base a las informaciones y documentaciones con las que contaban, "como en muchos casos las víctimas no habían formulado denuncia alguna por considerar que eran cantidades de dinero relativamente pequeñas, en unos casos, o por la creencia de que no existe la posibilidad de recuperar el importe estafado, en otros".

Actuación

El "modus operandi" era siempre el mismo; "el autor ofertaba objetos y cursos de formación a través de plataformas web de compraventa". Tras ponerse en contacto con el supuesto vendedor a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas y pactar el precio, las víctimas le hacían ingresos en una cuenta corriente en concepto de compra de los productos, los cuales debían ser enviados a los compradores.



"El ofertante, después de comprobar que se había efectuado el ingreso, bloqueaba en las aplicaciones móviles de mensajería a los perjudicados y no realizaba tales envíos, consumándose así la estafa", indica el Instituto Armado.



Después de meses de investigaciones, se ha identificado al presunto autor en la provincia de A Coruña, donde cumple pena de prisión en el Centro Penitenciario de Teixeiro por otros hechos. Al individuo se le ha imputado en calidad de investigado un delito continuado de estafa, que supera los 17.000 euros en 69 hechos delictivos.