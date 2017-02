Detenido un joven de Tarragona con antecedentes por un robo con fuerza en un bar en Ourense

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven natural de Tarragona debido a un robo con fuerza cometido en un bar de la zona de Oira del municipio de Ourense.



Según ha informado la Comisaría de Ourense, los hechos que motivaron la detención sucedieron el pasado 29 de enero cuando el propietario del local, sobre las 5,30 horas, llamó al 091 para comunicar que veía, a través de cámaras de video vigilancia instaladas en su establecimiento, como dos hombres se encontraban en su interior.



Por ello, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar, pero no hallaron a su llegada a nadie en el interior, aunque sí observaron que se encontraba forzada la puerta lateral de acceso al comedor. El valor total de lo sustraído asciende a 293 euros, según indican las mismas fuentes policiales.



Después de indagaciones realizadas por el Grupo de Investigación de la Comisaría Provincial de Ourense con medios técnicos facilitados por el propietario del bar, como la grabación de las cámaras de videovigilancia instaladas para proteger el establecimiento por haber sufrido varios robos con anterioridad, junto con gestiones practicadas por UDEV, se identificó a los presuntos autores del hecho.



Uno de ellos, según añade la Policía Nacional, ha sido localizado en la tarde del lunes, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.



Las mismas fuentes policiales han explicado que no ha sido detenido el segundo presunto autor al encontrarse en Barcelona, zona en donde residían hasta hace poco los dos identificados y donde les consta a ambos un "amplio historial delictivo".



ANTECEDENTES



El detenido en Ourense es un hombre de 27 años natural de Tarragona, al que le constan catorce arrestos anteriores, casi todos ellos en la zona de Cataluña. Mientras, su cómplice aún no detenido cuenta con cuarenta arrestos anteriores.



Tanto al detenido como al reclamado, las detenciones anteriores que les constan son por hechos similares por los que se ha practicado esta detención. El varón apresado en Ourense ha pasado a disposición judicial en la mañana de este martes.