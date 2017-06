Los tres detenidos "dirigían un entramado de enaltecimiento y justificación" del terrorismo

El Ministerio del Interior ha explicado que las detenciones de los tres independentistas gallegos llevadas a cabo este miércoles en Galicia se han realizado en el marco de la `Operación Jaro II` en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense al considerar que estas personas "dirigían un entramado de enaltecimiento y justificación de la actividad de la organización terrorista Resistencia Galega".



Así, Interior ha explicado que agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a tres personas como presuntas autoras de "varios delitos de enaltecimiento del terrorismo y justificación de la actividad de la organización terrorista Resistencia Galega".



La operación ha sido desarrollada íntegramente en Galicia en las provincias de Pontevedra --con el arresto de Ugio C.--, A Coruña --en Santiago detuvieron a Iria C.-- y Ourense --donde detuvieron a Fonso L.--.



Los tres detenidos, según destaca Interior, "ocupaban puestos de dirección dentro de la organización Ceivar", desde donde, según subraya, "organizaban los actos de propaganda y exaltación de la organización terrorista Resistencia Galega y de sus miembros".



Además, la Guardia Civil ha practicado tres entradas y registros en viviendas de las localidades de A Graña en Vilaboa, Santiago de Compostela y Vilamarín (Ourense), y se ha incautado de diverso material en formato papel, así como en soporte informático para su estudio.



OCTUBRE DE 2005



Las investigaciones se iniciaron a raíz de las detenciones efectuadas por la Guardia Civil en octubre de 2015 en el marco de la `Operación Jaro`, que se saldó con nueve personas detenidas por integración en organización terrorista y enaltecimiento del terrorismo.



Ahora, la `Operación Jaro II` es, según concreta Interior, la continuación de la primera. De hecho, señala que el análisis de la documentación intervenida "ha puesto de manifiesto la existencia de un entramado organizativo de apoyo a Resistencia Galega" cuya "misión principal era el enaltecimiento y la justificación de la actividad de la organización terrorista".



Esta operación, según apunta Interior, "es fruto del constante esfuerzo que la Guardia Civil viene realizando para detectar y actuar sobre las organizaciones terroristas y sus estructuras de apoyo".



La operación, coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha sido realizada bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones, según señala Interior.