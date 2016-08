Dos detenidos por robar en siete cafeterías de la ciudad en tres semanas

La Policía Nacional detuvo a dos personas por siete robos con fuerza en seis cafeterías de la ciudad entre los días 22 de julio y 10 de agosto. En esta intensa actividad delictiva, causaron pérdidas por el valor de 43.000 euros entre el dinero sustraído y los daños causados. Los detenidos son dos varones, ambos de veintitrés años, y naturales de A Coruña y Lugo que pertenecen a una banda criminal a la que se les investiga por robos en otras ciudades como Lugo o Coruña.

La investigación lllevada a cabo por la Unidad de Investigación de la comisaría de Ourense permitió la detención de ambos individuos. Una de ellas ayer en Avilés y otra hoy en la ciudad.

Repitieron el mismo modus operandi en todos los robos. Uno de ellos rompía los cristales de la puerta hasta derribarla, accedían todos al interior del local con la cara cubierta para no ser reconocidos por las cámaras de seguridad, y una vez dentro actúan de forma organizada e intentando estar el mínimo tiempo posible. No permenecen en el interior del local más de 45 segundos. Para no pararse mucho tiempo se llevaban la caja registradora.

Esta banda, en la que operaban al menos cuatro personas, lleva desde el 2008 efectuando este tipo de robos.