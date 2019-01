Dieter Moure, premio da Cultura Galega de Patrimonio

Antonio Dieter Moure, presidente do Sorriso de Daniel, recolle o premio da Cultura Galega de Patrimonio no Mosteiro de Montederramo. Na súa intervención demanda a inclusión de 50 monumentos "esquecidos" da Ribeira Sacra no documento do BIC e agradece o traballo dos galegos que levan coidando as xoias románicas durante centos de anos.

Xunto con este premio entregáronse sete máis en diversos eidos artísticos galegos, coma ao grupo musical A Roda, ao Festival de Cans ou ao FIOT de Carballo.



O acto tamén contou coa participación musical de Aliboria ou Baiuca. A Coral de Ruada clausurou o acto co himno galego.