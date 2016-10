Diéter Moure: "El presidente de la CEG es un reo de los presidentes provinciales"

Antonio Diéter Moure Areán, quien el pasado viernes dimitió como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ha asegurado que la persona que está al frente de la patronal gallega "es un reo de los presidentes provinciales".



Ha reconocido no estar "arrepentido" tras dimitir de este cargo, sino "todo lo contrario". "Había ciertas tensiones o desencuentros que no contribuían al buen entendimiento", ha indicado Diéter Moure.



A continuación, ha asegurado tener la sensación de que los intereses de la CEG y los de los presidentes provinciales "van por diferentes derroteros". A este respecto, preguntado directamente por si son los presidentes provinciales quienes manejan los hilos, ha subrayado que sí.



A renglón seguido, ha explicado que, cuando comenzó su mandato al frente de la patronal gallega, supuso que "todos" empujarían "por los intereses" de la CEG, cosa que no fue así porque hay, ha defendido, "otros intereses que priman". Se refiere a los intereses personales y provinciales, que ve "un lastre" para la patronal.



Cuestionado sobre el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla, ha precisado que éste "nunca" le dijo "expresamente" que le retiraba su apoyo, aunque sí reconoce que pudo haber una "pérdida de confianza". No obstante, ha destacado que aquel "apoyo desinteresado" por parte de Fontenla en un principio, "no lo había".



Sobre el plan de viabilidad, ha hecho hincapié en que es "imposible" desarrollarlo y, para ejemplificar esto, ha empleado una metáfora. Así, ha explicado que si quisiera construir una casa le pediría a un arquitecto que le hiciera un proyecto y, a continuación, a una empresa constructora que le construyera la vivienda.



En este sentido, ha indicado que, aunque tienen ese proyecto --el plan de viabilidad--, para desarrollarlo necesitan un dinero del que no disponen. Es más, ha asegurado que ni siquiera tienen dinero para realizar una reducción de personal e indemnizar a los trabajadores.



"EN LAS MANOS DE LOS BANCOS"



De igual modo, considera que, aunque la patronal está "enferma" y tiene "unos grados de fiebre", no se encuentra en la misma situación que cuando él llegó al cargo. Asimismo, ha alertado de que la patronal podría desaparecer si las cosas no se hacen con "criterio y sentido común", pues ha reconocido que, en la actualidad, están "en las manos de las entidades financieras".



En la línea del plan de viabilidad, ha denunciado que los críticos simplemente se hubieran limitado a decir que no estaban de acuerdo con él en lugar de aportar cosas.



Sobre las próximas elecciones para elegir a su sucesor, Diéter Moure ha reconocido que no le gustaría que fuese un presidente provincial debido a que hay "intereses contrapuestos". Así, espera quela nueva persona esté "muchos" años en el cargo, pero le advierte que será "reo" de los presidentes provinciales: "Que no le quede duda ninguna".